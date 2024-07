Bỏng chân vì mất dép ở Thung lũng Chết

Đi bộ chân trần trên cồn cát Mesquite Flat (Công viên Quốc gia Thung lũng Chết, Mỹ), người đàn ông bị bỏng chân cấp độ 3, phải nhập viện cấp cứu.

Du khách đi bộ tại bãi muối Badwater Basin, Công viên Quốc gia Death Valley Ảnh: @like01.

Đại diện Công viên Quốc gia Thung lũng Chết (Death Valley) cho biết trước khi gặp nạn, nam du khách được cho đã làm mất hoặc làm hỏng đôi dép xỏ ngón của mình. Người này đi chân trần hồi lâu trên cồn cát Mesquite Flat, một trong những nơi nóng nhất Trái Đất, khiến lòng bàn chân bị bỏng. Sự việc xảy ra hôm 20/7, theo The Washington Post.

Qua kiểm tra sơ bộ, nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vết thương, đội cứu hộ tại công viên quyết định đưa người đàn ông đến bệnh viện cấp cứu. Trực thăng cứu thương không thể hạ cánh do thời tiết khắc nghiệt, đội cứu hộ phải đưa nạn nhân đến một khu vực cao hơn để đón trực thăng, sau đó đến thẳng một bệnh viện ở Las Vegas.

Trên mỗi cồn cát tại Thung lũng Chết, nhiệt độ mặt đất nóng hơn rất nhiều so với nhiệt độ không khí. Cụ thể, nếu nhiệt độ trong không khí là 90 độ F (32 độ C), nhiệt độ trên cát có thể đạt tới 120 độ F (48,8 độ C).

Theo RWJBarnabas Health - một hệ thống chăm sóc sức khỏe học thuật tại New Jersey, nhiệt độ nêu trên đủ để gây bỏng cấp độ 2 hoặc 3 trong vài phút.

"Bỏng cấp độ 3 ở bàn chân có thể tàn phá cơ thể rất khủng khiếp" - Priya Parthasarathy, bác sĩ chuyên khoa chân tại Silver Spring, cho biết. Điều đó càng nguy hiểm hơn đối với trẻ em hoặc những người mắc các bệnh lý nền như tiểu đường, thần kinh,...

Thung lũng Chết (Death Valley) là Công viên Quốc gia nóng nhất, khô nhất thế giới những cũng là địa điểm thu hút tín đồ du lịch mạo hiểm. Ảnh: @anisoara.crilic, @outerknown.

Qua sự việc, bác sĩ chuyên khoa chân khuyến cáo du khách nên đầu tư vào giày dép phù hợp với các hoạt động của mình, dù đó là giày đi bộ đường dài hay thậm chí là giày đi dưới nước.

Parthasarathy nói thêm nhiều loại dép xỏ ngón có thiết kế đế mỏng manh, không hề có tác dụng bảo vệ chân. Dép thể thao có khả năng nâng đỡ tốt và giữ chặt chân là lựa chọn tốt hơn. Ngoài ra, du khách cần nhớ sử dụng kem chống nắng cho vùng da hở. Đối với những điểm đến rất nóng, độ che phủ càng cao thì càng tốt.

Đồng thời, du khách cũng nên kiểm tra nhiệt độ trên bề mặt đất trước khi đi chân trần hoặc cho phép trẻ nhỏ cởi giày.

Nếu bị bỏng chân, hãy ngâm vùng sưng rộp đó dưới vòi nước hoặc chườm đá ngay lập tức. Lưu ý, tránh làm vỡ bất kỳ vết phồng rộp nào và nên được đưa đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay sau đó.

Trong khi đó, các blog tư vấn du lịch trên diễn đàn trực tuyến khuyên du khách nên đi giày đi bộ đường dài kín mũi thay vì đi dép xăng đan hoặc dép xỏ ngón khi đến Công viên Thung lũng Chết bởi nơi đây vốn nổi tiếng thời tiết nóng và địa hình gồ ghề.

Ban quản lý Công viên Thung lũng Chết cũng cũng khuyến cáo du khách không nên đi bộ quá 10 phút khi đến đây vào mùa hè. Nên ở trong xe có máy lạnh, uống nước và ăn đồ ăn nhẹ có muối, đội mũ và thoa kem chống nắng. Đặc biệt, không đi bộ đường dài sau 10h.

Đây không phải là lần đầu tiên có du khách ở Thung lũng Chết bị bỏng do thiếu giày, dép. Vào tháng 6/2017, một người phụ nữ cũng đi trên đồi cát Mesquite và bị bỏng lòng bàn chân sau khi đi bộ nửa dặm bằng chân trần. Cô cũng phải cấp cứu tại một bệnh viện gần đó.

Thung lũng Chết (Death Valley) là Công viên Quốc gia nóng nhất, khô nhất thế giới, nằm giữa hai bang California và Nevada của Mỹ. Địa danh này dài 209 km chạy theo hướng Bắc - Nam và rộng 10 đến 23 km, tổng diện tích khoảng 1.400 km2. Phía Tây của thung lũng là dãy núi Nevada và phía Đông là một lòng chảo rộng lớn. Nơi thấp nhất trong thung lũng so với mặt nước biển là 86 m được gọi là Badwater Basin. Nơi đây có điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt với nhiệt độ mùa hè thường lên trên 49 độ C. Thậm chí, ngày 10/7/1913 nhiệt độ đo được đạt mức kỷ lục 56,7 độ C. Lượng mưa trong thung lũng rất thấp, bình quân mỗi năm chỉ khoảng 42 mm.