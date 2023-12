Bốn người trong nhà bị chó cắn, một bệnh nhi tử vong sau ba tháng

Bị chó trong nhà cào xước nhẹ cách đây 3 tháng, gia đình chủ quan không đi tiêm phòng, cháu bé 6 tuổi đã tử vong.

Ngày 22/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh vừa thêm 1 ca tử vong do bệnh dại. Nạn nhân là em T.D.M.C. (6 tuổi, trú làng Al Gôn, xã Ia Din, huyện Đức Cơ).

Lực lượng chức năng Gia Lai tổ chức bắt chó, mèo thả rông. Ảnh: Thanh Tuấn.

Thông tin ban đầu, cách đây khoảng 3 tháng, em C. bị chó nuôi trong nhà cào xước nhẹ, do chủ quan nên gia đình không đưa đi tiêm phòng vắc xin và huyết thanh kháng dại.

Đến ngày 20/12, em C. có biểu hiện sốt nên gia đình đưa đến phòng khám tư nhân xét nghiệm và lấy thuốc về uống, nhưng không cắt được sốt. Ngược lại em C. có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, sợ nước, sợ gió và có biểu hiện co giật nhẹ.

Nhận thấy bệnh trở nặng, sáng 21/12, gia đình đưa em C. đến Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai. Tại đây, bác sĩ giải thích tình trạng bệnh và người nhà đã đưa bệnh nhân về. Chiều cùng ngày, em C. tử vong tại nhà.

Được biết, thời điểm trên, con chó này đã cào thêm 3 người trong gia đình và cả 3 người đều không tiêm vắc xin phòng dại. Người nhà em C. cho biết, con chó chưa được tiêm vắc xin và đã chết một ngày sau đó.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, đây là ca tử vong thứ 4 do bệnh dại tại huyện Đức cơ; cũng là ca tử vong thứ 14 toàn tỉnh tính từ đầu năm 2023 đến nay.