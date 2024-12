'Bom tấn' trăm triệu bảng của Chelsea lột xác thế nào

Enzo Fernandez gia nhập Chelsea vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023, với mức giá kỷ lục tại Anh thời điểm đó lên tới 106,8 triệu bảng. Với mức phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng, kỳ vọng đặt lên vai cầu thủ người Argentina này không hề nhỏ.

Cả Chelsea và người hâm mộ hy vọng rằng anh sẽ trở thành nhạc trưởng nơi tuyến giữa, tạo ra sự cân bằng và đóng góp vào lối chơi kiểm soát bóng mà đội bóng London cần.

Những ngày đầu tiên ở Chelsea, Enzo Fernandez nhanh chóng thể hiện tài năng của mình. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ trong trận ra mắt tại Premier League, khi đối đầu với Fulham, với 99 lần chạm bóng, 6 đường chuyền dài và 6 pha tắc bóng.

Những con số chứng minh rằng Enzo Fernandez là tiền vệ toàn diện, có khả năng tham gia vào cả tấn công lẫn phòng ngự. Tuy nhiên, trong suốt mùa giải đó, dù nổi bật về khả năng chuyền bóng và kiểm soát trận đấu, Enzo Fernandez lại gặp khó khăn trong những pha chuyển trạng thái phòng ngự. Anh có nhiều lần thua trong các pha tranh chấp nhất đội, với con số lên đến 2,03 lần mỗi trận.

Vấn đề này không phải là điều mới mẻ tại Chelsea, vì trước đó, Jorginho - một trong những tiền vệ trung tâm quan trọng của đội - cũng gặp phải tình huống tương tự. Chelsea lúc đó dường như thiếu một cầu thủ có khả năng vừa cầm trịch trận đấu, vừa đảm bảo sự vững chắc trong phòng ngự.

Mặc dù vậy, Chelsea không thể tìm ra sự kết hợp lý tưởng cho tuyến giữa, khi Mateo Kovacic và N’Golo Kante đều bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, trong khi Ruben Loftus-Cheek và Mason Mount lại thiên về tấn công. Với những vấn đề này, CLB phải chi mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023, chiêu mộ Moisés Caicedo từ Brighton với mức giá 115 triệu bảng và Romeo Lavia từ Southampton với giá khoảng 58 triệu bảng.

Các bản hợp đồng này nhằm bổ sung sức mạnh cho tuyến giữa, tạo ra sự ổn định và hỗ trợ Enzo Fernandez trong vai trò dẫn dắt lối chơi của đội bóng. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, mọi thứ không diễn ra như dự đoán.

Pochettino có những quyết định chiến thuật táo bạo, đẩy Enzo Fernandez lên cao hơn trong sơ đồ chiến thuật, thay vì giữ anh ở vai trò tiền vệ phòng ngự như trước. Dưới thời Pochettino, Chelsea chuyển sang lối chơi tấn công chủ động và pressing cao, nhưng điều này lại vô tình khiến ngôi sao người Argentina mất đi sự bảo vệ cần thiết trong các pha chuyển trạng thái phòng ngự.

Một trong những hệ quả của sự thay đổi này là khi Enzo Fernandez dâng cao, anh không có sự hỗ trợ đủ mạnh mẽ từ các đồng đội phía sau, đặc biệt là trong bối cảnh những cầu thủ chạy cánh như Ben Chilwell và Reece James thường xuyên dâng lên quá cao. Điều này khiến cho đội bóng không thể bảo vệ tốt trước những pha phản công, và vấn đề thua trong tranh chấp của Enzo Fernandez tiếp tục lộ rõ.

Mặc dù vậy, khi Enzo Maresca được bổ nhiệm làm HLV trưởng vào mùa giải 2024/25, tình hình có sự thay đổi rõ rệt. Maresca mang đến một luồng gió mới cho đội bóng, với chiến thuật rõ ràng và sự điều chỉnh tỉ mỉ đối với cách vận hành của đội. Ông nhận ra rằng vấn đề của Enzo Fernandez không phải là kỹ năng hay tài năng cá nhân, mà là cách đội bóng hỗ trợ anh trong lối chơi tổng thể.

Maresca sử dụng một hệ thống mới với việc điều chỉnh các cầu thủ ở tuyến giữa và phòng ngự để tạo ra sự bảo vệ tốt hơn cho Enzo Fernandez khi anh tham gia vào các tình huống tấn công. Một trong những sự thay đổi quan trọng là việc sử dụng các hậu vệ biên đảo ngược, giúp Chelsea xây dựng được một cấu trúc vững chắc ở phần sân nhà.

Khi Enzo Fernandez dâng lên chơi ở cánh trái, anh không còn phải đối mặt với những khoảng trống lớn phía sau, vì các hậu vệ biên đảo ngược sẽ lấp đầy các vị trí này, tạo thành một hệ thống 3-2 vững chắc ở hàng phòng ngự. Điều này giúp giảm thiểu áp lực lên Enzo Fernandez, cho phép anh tập trung vào việc điều phối bóng, đưa ra các đường chuyền dài chính xác và tham gia vào các tình huống tấn công.

Không chỉ vậy, Maresca còn sử dụng khả năng di chuyển linh hoạt của Enzo Fernande để tạo ra những cơ hội cho các đồng đội, điều này giúp anh tạo ra 24 cơ hội ghi bàn, đứng thứ hai chỉ sau Cole Palmer (44 cơ hội). Enzo Fernandez cũng đóng góp 5 cơ hội lớn (chỉ sau Palmer với 12 cơ hội), một con số ấn tượng, chứng minh rằng anh đang trở thành một mắt xích quan trọng trong lối chơi của Chelsea.

Sự thay đổi chiến thuật của Maresca giúp Enzo Fernandez phát huy hết khả năng, biến anh trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất tại Stamford Bridge. Trong mùa giải này, dù số lần chạm bóng của Enzo Fernandez giảm xuống còn 72,93 lần mỗi trận, nhưng tác động tổng thể của anh đến lối chơi của Chelsea lại tăng lên rõ rệt. Những yếu điểm của anh trong phòng ngự cũng được che lấp hiệu quả nhờ vào sự bảo vệ chắc chắn từ đội hình.

Với phong độ hiện tại, Enzo Fernandez không chỉ là cầu thủ sáng tạo nhất của Chelsea mà còn là một trong những nhân tố quan trọng giúp đội bóng này tiếp tục cạnh tranh ở các giải đấu. Anh cũng được Maresca tin tưởng giao băng đội trưởng trong trường hợp Reece James vắng mặt.

Dưới sự dẫn dắt của Maresca, Chelsea tiến gần đến ngôi đầu bảng Premier League, chỉ kém Liverpool 2 điểm, và nếu giữ vững phong độ, đội bóng này hoàn toàn có thể hy vọng vào một mùa giải thành công.

