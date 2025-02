Bỏ Yagi khỏi danh sách tên bão quốc tế

Hội đồng Ủy ban Bão vừa kết thúc khóa họp thường niên lần thứ 57 diễn ra tại Manila (Philippines) từ ngày 17 đến ngày 20/2. Tại phiên họp này, Ủy ban Bão đã thảo luận và chấp thuận đề xuất của các quốc gia về việc loại bỏ tên bão Yagi ra khỏi danh sách tên bão quốc tế.

Cơn bão Yagi (do Nhật Bản đặt tên) đã gây hậu quả kinh hoàng cho Philippines, sau đó là miền Bắc Việt Nam, Trung Quốc và Myanmar vào tháng 9 năm 2024. Có tới 3 quốc gia đề xuất bỏ tên Yagi khỏi danh sách tên bão quốc tế gồm Việt Nam, Trung Quốc và Philippines.

Uỷ ban Bão cũng đồng ý với đề xuất bỏ tên bão TRAMI (Trà Mi) ra khỏi danh sách tên bão quốc tế trong dịp này. Tên bão TRAMI (do Việt Nam đặt tên) gây ra những hậu quả kinh hoàng cho các địa phương của Philippines vào tháng 10/2024, chỉ một thời gian ngắn sau bão Yagi.

Cũng dịp này Ủy ban Bão đã đồng ý với tên bão mới do Việt Nam đề xuất thay thế cho tên bão SAOLA đã đề nghị loại bỏ từ khóa họp thường niên lần thứ 56 (năm 2024), đó là tên SAOBIEN (SAO BIỂN).

Bên cạnh nội dung trên, cuộc họp Hội đồng Uỷ ban Bão lần này tập trung vào các nội dung như tăng cường hoạt động hợp tác với các quốc gia thành viên thông qua các hoạt động, chương trình, dự án của Uỷ ban Bão.

Các thành viên Hội đồng cũng tham gia đóng góp thảo luận về các báo cáo quốc gia, trình bày kĩ thuật, đánh giá kết quả hoạt động trong lĩnh vực quan trắc, dự báo, phòng chống thiên tai và phục vụ cộng đồng năm 2024 cũng như xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Bão Yagi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, nhanh chóng mạnh lên thành bão. Đây là siêu bão đặc biệt trên Biển Đông khi mạnh lên 8 cấp chỉ trong 48 giờ đồng hồ. Sau khi càn quét Philippines, ngày 7/9, bão đổ bộ miền Bắc nước ta gây nên thảm hoạ thiên tai kinh hoàng.

Lần đầu tiên trong 50 năm qua, miền Bắc ghi nhận gió mạnh cấp 14, giật cấp 17 trên đất liền, lũ lịch sử đã xuất hiện trong nhiều dòng sông, ngập lụt diện rộng ở 21/25 tỉnh/thành miền Bắc. Lũ quét, sạt lở xảy ra ở hầu hết tỉnh vùng núi phía Bắc gây nên những hậu quả cực kỳ thương tâm.

Báo cáo của Cục Quản lý Đê, điều và Phòng chống thiên tai Việt Nam cho biết, bão Yagi và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại ít nhất 83,7 nghìn tỷ đồng (tương đương 3,45 tỷ USD ) về tài sản, làm 345 người chết và mất tích ở nước ta. Yagi được đánh giá là một trong những thiên tai thảm khốc nhất tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ.

