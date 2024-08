‘Bỏ túi’ lịch trình khám phá quần đảo Langkawi, Malaysia trong 3 ngày

Không chỉ được mệnh danh “thiên đường nghỉ dưỡng nhiệt đới” của Malaysia, quần đảo Langkawi (thuộc bang Kedah) còn trở thành điểm đến để mua sắm đồ miễn thuế.

Langkawi từng bị bỏ hoang thời gian dài, trước khi Thủ tướng Mahathir Mohamad quyết định biến nơi đây thành thiên đường nghỉ dưỡng vào năm 1986. Ngày nay, quần đảo gồm 99 đảo nhỏ nằm ở phía bắc eo biển Malacca không chỉ có những bãi biển nghỉ dưỡng sôi động, mà còn mang đến trải nghiệm độc đáo với đa dạng hệ sinh thái, từ tìm hiểu núi đá vôi đến khám phá rừng ngập mặn.

Nếu đang tìm kiếm lịch trình nghỉ dưỡng trọn vẹn tại Langkawi, dưới đây là các điểm đến “must-have” dành cho bạn trong 3 ngày.

Ngày 1: Khám phá rừng ngập mặn Langkawi và Dream Forest Langkawi

“Trạm” dừng chân đầu tiên trong chuyến nghỉ dưỡng tại Langkawi là Công viên địa chất toàn cầu đầu tiên ở Đông Nam Á - nơi du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khám phá lịch sử địa chất độc đáo của khu vực này. Đối với người thích sự phiêu lưu, tour khám phá rừng ngập mặn Langkawi - “viên ngọc quý” giữa Công viên rừng địa chất Kilim, là hành trình không nên bỏ lỡ.

Chuyến du ngoạn bằng tàu cao tốc hoặc jetski kéo dài trong 2 giờ đưa bạn đến với hệ sinh thái phong phú của rừng ngập mặn Langkawi - ngôi nhà của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Trong lúc phóng tầm mắt đến tận cùng của dòng sông Kilim và sông Tanjung Rhu, bạn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ hai bên bờ, đắm mình trong bầu không khí trong lành, mát mẻ.

Tour khám phá rừng ngập mặn Langkawi là trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến đây.

Sau khi thỏa thích thăm thú rừng ngập mặn vào buổi sáng, bạn có thể ghé thăm “khu rừng mơ” Dream Forest Langkawi. Với quãng đường đi bộ 1,2 km, Dream Forest Langkawi mang đến cho du khách cuộc phiêu lưu đa giác quan đầy mê hoặc. Bạn sẽ bị cuốn vào những câu chuyện hấp dẫn về các huyền thoại và truyền thuyết sử thi của Langkawi như “Công chúa Dayang Bunting”, “Tun Teja”, “Merong Mahawangsa” và “Người khổng lồ của Langkawi”. Tích xưa của vùng đất Langkawi giờ trở nên sống động nhờ công nghệ kỹ thuật số tương tác, hệ thống chiếu sáng và âm thanh hoành tráng.

Khung cảnh cổ tích tại Dream Forest Langkawi. Ảnh: dreamforest.com.my

Ngày 2: Chiêm ngưỡng thiên nhiên kỳ vĩ của Langkawi từ trên cao

Bạn có thể khởi động ngày vui chơi thứ hai tại Langkawi bằng “chuyến du ngoạn trên không” - chiêm ngưỡng thiên nhiên kỳ vĩ của đảo từ trên cao. Du khách có thể đi cáp treo với chiều dài 2.200 mét lên đỉnh núi giữa biển. Dọc theo từng trạm ngắm cảnh trên nhiều độ cao khác nhau, bạn thu vào tầm mắt muôn vàn cảnh sắc biển trời hòa trong mây, dưới chân là màu xanh ngút ngàn của cánh rừng nguyên sinh và sắc trắng bạc của ngọn thác xa xa.

Cáp treo đưa du khách đến cây cầu Sky Bridge tráng lệ - nơi có thể phóng tầm mắt đến đường chân trời, ngắm thiên nhiên với góc nhìn ngoạn mục nhất. Hoặc, bạn có thể dừng chân tại điểm tham quan mới mang tên Eagle's Nest SkyWalk. Nằm ở độ cao 650 m so với mực nước biển, sở hữu thiết kế mô phỏng đầu của chú chim đại bàng đang hướng về tổ, cầu kính khiến du khách có cảm tưởng đang bước trên những đám mây. Hay Skyglide cũng là điểm ngắm cảnh 360 độ, thu vào tầm mắt muôn cảnh núi non của quần đảo Langkawi và miền Nam Thái Lan.

Cây cầu biểu tượng Sky Bridge và điểm ngắm cảnh Eagle's Nest SkyWalk.

Tiếp tục chuyến phiêu lưu trong ngày, bạn có thể đến Seven Wells (hay Jalan Telaga Tujuh) - thác nước đẹp nhất ở Langkawi, được hình thành bởi 7 hồ tự nhiên. Hành trình đi bộ lên đỉnh thác chỉ mất khoảng 45 phút và rất an toàn, bởi dọc đường được trang bị cầu thang, lan can, ghế dài để nghỉ ngơi. Xuyên suốt hành trình đó, bạn sẽ có cơ hội “gặp gỡ” với sóc, khỉ, chim mỏ sừng… và ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp.

Ngày 3: Khám phá bãi biển xanh và chiêm ngưỡng hoàng hôn

Sau ngày thứ 2 với những điểm đến toàn “non xanh”, bạn có thể tận hưởng “nước biếc” của Langkawi bằng lịch trình khám phá bãi biển xinh đẹp như Cenang, Tanjung Rhu, Pasir Tengkorak... Sở hữu bờ cát trắng mịn cùng nước biển trong xanh, đây là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng và tham gia các hoạt động thể thao như lặn biển, lướt ván, đua thuyền.

Một gợi ý thú vị khác là Paradise 101 - hòn đảo tư nhân nằm giữa biển Andaman xinh đẹp, được bao quanh bởi cát trắng và hàng phi lao xanh mát. Bạn có thể đắm mình dưới ánh mặt trời, trải nghiệm các môn thể thao dưới nước như thuyền chuối, lướt ván, dù lượn, zipline... Nếu yêu thích sự yên tĩnh, bạn có thể gọi ly cocktail từ quầy bar trên đảo và nằm dài trên ghế tắm nắng, ngắm nhìn biển xanh bao la.

Danh thắng hồ “thiếu phụ mang thai”.

Tiếp đến, bạn có thể khởi hành chuyến trải nghiệm buổi chiều với tour Island Hopping (còn gọi là “nhảy đảo” - hành trình khám phá các hòn đảo xung quanh). Trong đó, điểm đến đặc sắc nhất là Dayang Bunting - hòn đảo lớn thứ 2 trong hệ thống 99 đảo thuộc quần đảo Langkawi, gắn với danh thắng độc đáo hồ “thiếu phụ mang thai”. Đây là hồ nước ngọt được bao quanh bởi các rặng núi nằm giữa biển, uốn cong mềm mại, tựa thai phụ đang nằm tựa lưng nghỉ ngơi.

Bạn cũng có thể chọn đảo Pulau Payar làm điểm đến lý tưởng cho chuyến thư giãn trên bãi biển. Đặc biệt, khi trải nghiệm lặn biển bằng ống thở hay lặn bình khí, bạn sẽ choáng ngợp trước những loài sinh vật kỳ lạ dưới đáy đại dương, chiêm ngưỡng các rạn san hô đa sắc màu.

Du khách ngắm hoàng hôn trên bãi biển Pantai Cenang.

Kết thúc chuyến hành trình, bạn có thể dành thời gian buổi chiều để đi dạo và ngắm hoàng hôn trên Pantai Cenang - bãi biển nổi tiếng nhất Langkawi. Khung cảnh mặt trời lặn trên biển khi hoàng hôn buông xuống sẽ để lại cho bạn ký ức khó quên. Sau đó, bạn có thể thẳng tiến đến chợ đêm Cenang để “ăn cả thế giới”. Cuộc sống về đêm sôi động với rất nhiều dịch vụ phù hợp với dân du lịch ba lô tại chợ đêm Cenang níu chân du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trước khi kết thúc chuyến vi vu Langkawi, bạn đừng quên ghé đến Kuah - thị trấn chính và là trung tâm thương mại của Langkawi với khu phức hợp Saga, khu mua sắm Langkawi Parade Mega Mall, khu phức hợp mua sắm Jetty Point… để mua các mặt hàng miễn thuế.

Langkawi là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng với nhiều hoạt động thú vị và cảnh quan tuyệt đẹp. “Bỏ túi” các gợi ý trên đây, bạn có thể tận hưởng chuyến đi trọn vẹn và đáng nhớ.