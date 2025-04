Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị tố nhắn thông tin tác chiến cho vợ, em trai

Pete Hegseth chia sẻ kế hoạch không kích Yemen cho vợ, em trai và bạn bè qua nhóm chat Signal riêng tư, làm dấy lên nghi ngờ về năng lực điều hành Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 15/4. Ảnh: Reuters.

Trước khi Mỹ tiến hành không kích vào các mục tiêu của phiến quân Houthi tại Yemen hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã gửi thông tin chi tiết về chiến dịch này trong một nhóm chat riêng trên ứng dụng Signal - bao gồm vợ ông, em trai và khoảng 13 người thân quen khác. Thông tin này được tiết lộ bởi The New York Times hôm 20/4 và đã được The Guardian xác minh độc lập.

Theo các nguồn tin thân cận với nhóm chat, Hegseth đã chia sẻ những nội dung tương tự như trong nhóm Signal dành cho các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump, do Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz thành lập.

Các nội dung bao gồm cả lịch trình bay của tiêm kích F/A-18 Hornet thực hiện nhiệm vụ không kích tại Yemen - những thông tin được xếp vào diện tuyệt mật về quân sự.

Đáng chú ý, nhóm chat riêng còn có sự tham gia của hai cố vấn thân cận với Hegseth là Dan Caldwell và Darin Selnick - những người vừa bị sa thải vì bị nghi làm rò rỉ thông tin trái phép.

Ngoài ra, vợ ông - bà Jennifer, cựu nhà sản xuất Fox News - từng xuất hiện trong nhiều cuộc họp nhạy cảm với lãnh đạo quân sự nước ngoài, bao gồm cả cuộc thảo luận về chiến sự Ukraine với phía Anh. Em trai ông, Phil Hegseth, hiện là cố vấn cấp cao tại Bộ Quốc phòng, đồng thời là người phụ trách liên lạc với Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Dù vậy, hiện vẫn chưa rõ vì sao những người này lại cần được tiếp cận trước các kế hoạch tấn công quân sự cụ thể của Mỹ. The New York Times cũng dẫn nguồn tin cho biết Hegseth sử dụng điện thoại cá nhân thay vì thiết bị chính phủ để truy cập nhóm chat này - điều vi phạm các quy tắc an ninh tối cao trong hoạt động điều hành quốc phòng.

Trước đó, sự tồn tại của nhóm Signal đầu tiên - do cố vấn Waltz lập ra và có sự tham gia của Hegseth - đã bị phanh phui khi nhà báo Jeffrey Goldberg (The Atlantic) vô tình được thêm vào nhóm. Việc Hegseth sử dụng thêm một nhóm thứ hai để chia sẻ thông tin mật cho gia đình và bạn bè đang khiến làn sóng chỉ trích ngày càng gay gắt, làm dấy lên nghi vấn về năng lực điều hành Lầu Năm Góc của ông.

Một nguồn tin chia sẻ với AP xác nhận nhóm thứ hai gồm 13 người và có đầy đủ các nội dung liên quan đến chiến dịch không kích Yemen trước giờ G. Ba nguồn tin khác cũng xác nhận với CNN rằng Hegseth đã sử dụng nhóm này để chia sẻ kế hoạch quân sự từ trước.

Ngay sau khi thông tin về nhóm chat thứ hai được hé lộ, Politico đã đăng tải bài viết của John Ullyot – cựu thư ký báo chí của Hegseth – trong đó ông nhận định: “Đây là một tháng hỗn loạn tại Lầu Năm Góc. Từ rò rỉ kế hoạch tác chiến đến các vụ sa thải hàng loạt, tình trạng rối loạn hiện nay đã trở thành gánh nặng lớn cho Tổng thống – người đáng lẽ cần được hậu thuẫn tốt hơn từ đội ngũ lãnh đạo cấp cao”.