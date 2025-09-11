Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bờ taluy cao 3 m đổ ập xuống con hẻm ở Đà Lạt

Bờ taluy cao khoảng 3 m ở Đà Lạt bất ngờ đổ ập, vùi lấp đường đi của người dân.

Tối 10/9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết các lực lượng chức năng đang phối hợp cùng người dân tổ chức xử lý hiện trường sạt lở taluy tại một con hẻm trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn.

Hiện trường vụ sạt lở được camera ghi lại.

Theo người dân sống tại khu vực này, vào khoảng 17h50 cùng ngày, bờ taluy dương trong con hẻm trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn đổ ập xuống đường bê tông bên dưới.

Tại hiện trường, khối lượng lớn đất đá từ phía trên tràn xuống, vùi lấp đường đi dài gần 5m của người dân.

Được biết, taluy sạt lở này là công trình kè của một hộ dân. Taluy được xây dựng bằng đá chẻ, cao khoảng 3 m, dài hơn 5 m. May mắn, vụ sạt lở taluy không gây thiệt hại về người.

Theo lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, cơ quan chức năng đang phối hợp cùng người dân di chuyển đất đá, khắc phục sự cố và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Mưa lớn gây ngập nặng, hàng trăm người dân Đà Lạt phải sơ tán

Mưa lớn kéo dài gần nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường các phường trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ngập nặng, buộc lực lượng chức năng đã hỗ trợ sơ tán khoảng 40 hộ dân đến nơi an toàn.

23:20 12/8/2025

Tai nạn trên đèo Tà Nung Đà Lạt, hai người thương vong

Tối 17/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Tà Nung (tỉnh lộ 725, đoạn qua phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng), khiến một người tử vong, một người thương nặng.

06:47 18/7/2025

Hàng trăm lọ mỹ phẩm bị vứt bỏ bên đường ở Đà Lạt

Hàng trăm chai, lọ mỹ phẩm, tinh dầu chưa qua sử dụng đổ trộm bên đường Trịnh Hoài Đức, phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

06:14 17/6/2025

Thiên Trang/VTC News

