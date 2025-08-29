Bộ sưu tập bình, ly giữ nhiệt phong cách từ Matsu

Matsu ra mắt bộ sản phẩm giữ nhiệt với nhiều tính năng theo triết lý tinh giản nhưng không đơn điệu. Đường nét được trau chuốt vừa đủ, dễ sử dụng hàng ngày nhưng vẫn đủ ấn tượng để khẳng định phong cách sống. Dù theo đuổi sự tối giản, năng động hay thanh lịch, Matsu luôn có phiên bản phù hợp mỗi người.

Toàn bộ bình và ly giữ nhiệt Matsu được sử dụng inox 304/316 cao cấp, đảm bảo độ bền bỉ, chống gỉ sét và chịu va đập tốt. Lớp thép sáng bóng không bám mùi, dễ vệ sinh, giúp sản phẩm luôn giữ được vẻ mới sau thời gian dài sử dụng. Quan trọng hơn, chất liệu này an toàn cho sức khỏe.

Nhờ công nghệ cách nhiệt, sản phẩm Matsu có thể giữ nóng 6 giờ và giữ lạnh đến 8 giờ, giúp đồ uống luôn duy trì ở nhiệt độ lý tưởng. Ron silicone kín khít giúp ngăn tràn, chống rò rỉ tối đa. Bạn có thể tự tin mang theo bình Matsu trong balo, túi xách hay vali, sẵn sàng cho chuyến đi xa mà không lo lắng sự cố bất tiện.

Các sản phẩm Matsu sở hữu bảng màu hiện đại như mocha, navy, đen, kem, xám… Dù yêu thích sự trẻ trung năng động hay trầm tĩnh thanh lịch, Matsu luôn là phụ kiện đồng điệu phong cách của bạn.

Nổi bật trong bộ sưu tập làbình giữ nhiệt Mono 400 ml - lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự tối giản. Được làm từ inox 316 cao cấp, bình bền bỉ, an toàn và đi kèm lưới lọc tiện lợi để pha trà hoặc detox. Lớp sơn tĩnh điện sang trọng với 3 màu xanh lá, mocha, đen giúp loại bình này không chỉ là bình giữ nhiệt, mà còn là phụ kiện thời trang tinh tế.

Được thiết kế nhỏ gọn cùng quai xách linh hoạt, bình giữ nhiệt Loopcap 400 ml phù hợp bạn trẻ năng động, thường xuyên di chuyển. Inox 316 cao cấp kết hợp lưới lọc đi kèm giúp dễ dàng pha chế đồ uống yêu thích. Với 4 gam màu trẻ trung - xanh dương, xanh navy, xám đen - bình Loopcap trở thành “bạn đồng hành” trên mọi hành trình.

Bình giữ nhiệt Bold 500 ml là lựa chọn hoàn hảo cho những ai cần chiếc bình chắc chắn, khỏe khoắn. Bình được làm từ inox 304 bền bỉ, bình có quai xách tiện lợi, dễ mang theo. Ba màu sắc xanh lá, mocha và đen mang lại vẻ hiện đại, phù hợp nhịp sống bận rộn.

Bình giữ nhiệt Curve 700 ml dành cho người muốn tận hưởng đồ uống cả ngày dài mà không cần pha chế nhiều lần. Thiết kế bo tròn mềm mại, dễ cầm nắm, đi cùng inox 304 cao cấp và bảng màu hiện đại như xám, đen, xanh dương, xanh navy.

Với dung tích vừa phải, ly giữ nhiệt Matsu Classicđược làm từ thép không gỉ 304 cao cấp, giữ nhiệt bền bỉ và an toàn. Điểm nổi bật nằm ở nắp 2 chế độ uống trực tiếp hoặc dùng ống hút. Nắp khóa chống rò rỉ, dễ mang đi khắp nơi. Sản phẩm mang đến các lựa chọn màu sắc là xám, hồng đào, xanh navy và xanh ngọc.

Trong khi đó, ly giữ nhiệt Easy snap 380 ml được thiết kế tương thích máy pha cà phê, nhỏ gọn với chiều cao 16 cm, phù hợp buổi sáng bận rộn. Sản phẩm giữ nóng trong 6 giờ và giữ lạnh 8 giờ giúp đồ uống luôn duy trì ở nhiệt độ chuẩn vị. Thiết kế miệng ly rộng, đế silicone chống trượt, dễ vệ sinh. Sản phẩm có 3 màu gồm mocha, xám và đen. Đại diện nhãn hàng Matsu cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm cao cấp, kết hợp công nghệ, thiết kế quốc tế và xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Matsu là nhãn hàng gia dụng cao cấp thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, thành viên của SCGP - tập đoàn hàng đầu khu vực Đông Nam Á về giải pháp bao bì và gia dụng. Với 18 năm hình thành và phát triển, Matsu tiếp tục khẳng định vị thế và đồng hành hàng triệu gia đình Việt trong hành trình kiến tạo phong cách sống hiện đại, tinh tế và bền vững.

Độc giả tham khảo thông tin của Matsu tại địa chỉ:

TP.HCM: 91 An Dương Vương, phường An Đông | SĐT: 02838305131

Hà Nội: 455 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề | SĐT: 024 62911455

Fanpage: https://www.facebook.com/matsulockofficial

TikTok: https://www.tiktok.com/@matsulock

Shopee: https://shopee.vn/matsu_official

Website: https://store.duytan.com/collections/san-pham-moi