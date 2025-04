Bộ sách kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, NXB Trẻ giới thiệu bộ sách đặc biệt.

Bộ sách kỷ niệm được phân thành 4 nhóm chính, mang đến góc nhìn đa chiều về lịch sử, văn hóa và những nhân vật có đóng góp quan trọng trong tiến trình giải phóng và phát triển đất nước.

Nổi bật trong nhóm sách Di sản Hồ Chí Minh là ấn phẩm Uncle Hồ, the name that illuminates Vietnam's beauty - phiên bản tiếng Anh của cuốn sách ảnh và tư liệu Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Tác phẩm này không chỉ trình bày hơn 150 hình ảnh và tư liệu quý theo trình tự biên niên mà còn cập nhật thông tin về những cột mốc quan trọng của đất nước từ sau giải phóng đến nay.

Bên cạnh đó, cuốn Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội tập hợp các bài nói và bài viết của Bác từ năm 1920 đến năm 1969, là tài liệu có giá trị lớn về lý luận và thực tiễn cách mạng.

Các cuốn sách phát hành dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhóm sách về các danh nhân giới thiệu về nhân vật có đóng góp quan trọng với miền Nam và cả nước như: Võ Văn Kiệt - người thắp lửa, Nguyễn Văn Linh - hành trình cùng lịch sử, Trần Văn Giàu - dấu ấn trăm năm và Trần Bạch Đằng - Cuộc đời và ký ức. Những tác phẩm này giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về các nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước.

Đặc biệt hấp dẫn trong nhóm sách văn hóa, địa lý, lịch sử là các tác phẩm về chiến tranh và Sài Gòn như Những điệp viên may mắn, Từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn, Bút ký lính tăng - Hành trình đến dinh độc lập, Xe tăng trong chiến tranh ở Việt Nam, Biệt động Sài Gòn và Hồi ức Sài Gòn thời chiến tranh.

Cuốn Hỏi và đáp về địa lý Sài Gòn - Gia Định của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu giới thiệu tổng quan về địa lý tự nhiên, kinh tế, lịch sử chính trị - hành chính của địa bàn thành phố từ thế kỷ 17 đến năm 1975 thông qua hơn 70 câu hỏi - đáp.

NXB Trẻ cũng tái bản 2 tác phẩm kinh điển Sài Gòn năm xưa và Sài Gòn tạp pín lù của Vương Hồng Sển. Bên cạnh đó còn có bộ sách Hỏi đáp lịch sử Việt Nam gồm 10 tập, mỗi tập 100 câu hỏi đáp tương ứng với 1 thời kỳ lịch sử, trong đó tập 10 mới được bổ sung cho giai đoạn từ năm 1975 đến nay.

Trong lĩnh vực văn học, hai bộ sách nổi bật là Ván bài lật ngửa của Nguyễn Trương Thiên Lý (tái bản gồm 6 tập, bìa mới với boxset tiện lợi), lấy cảm hứng từ cuộc đời của anh hùng tình báo Phạm Ngọc Thảo và Văn học miền Nam lục tỉnh của Nguyễn Văn Hầu.