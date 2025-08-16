Bổ nhiệm Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông

Ngày 15/8, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại một số đơn vị thuộc Bộ, trong đó có Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có các thứ trưởng: Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định.

Tại Lễ công bố và trao quyết định, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KH&CN đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Chí Đạt giữ chức Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông (KH-CN-TT).

Ông Trần Chí Đạt được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Đạt bày tỏ vinh dự lớn lao khi được Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Khoa học và công nghệ tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Trên cương vị mới, ông Trần Chí Đạt cam kết cùng tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ, viên chức Nhà xuất bản KH-CN-TT thực hiện tốt các mục tiêu: Xây dựng Nhà xuất bản phát triển bền vững, phù hợp định hướng phát triển của Bộ Khoa học và Công nghệ; chuyển đổi số toàn diện, hiện đại hóa quy trình quản trị, sản xuất, phát hành; Năm 2025, sớm ổn định tổ chức hoạt động của NXB; đưa NXB đứng trong Top 10 NXB trong nước về đầu sách và thu sự nghiệp; đứng trong Top 5 NXB về số lượng bản in/đầu sách và số lượng người truy cập, sử dụng sách điện tử của NXB; tỷ lệ sách điện tử đạt trên 50% tổng số sách xuất bản hàng năm, doanh thu xuất bản điện tử đạt 20%.

Năm 2026, hoàn thành việc xây dựng NXB KH-CN-TT trở thành NXB Số, có quy trình, công cụ quản trị tiên tiên tiến, hiện đại; phấn đấu đưa NXB KH-CN-TT được Hội đồng giáo sư Nhà nước công nhận là NXB Quốc gia có uy tín của 10-12 ngành/liên ngành.

Ông Trần Chí Đạt phát biểu tại Lễ trao quyết định. Ảnh: BTC.

Về phương châm hành động, ông Trần Chí Đạt kiên định thực hiện theo đường lối: “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá” - theo định hướng mà Bộ trưởng đề ra; không ngại việc khó, lấy đó làm động lực quyết tâm trong công việc.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận nỗ lực của các cán bộ được bổ nhiệm vào vị trí công tác mới và kỳ vọng trên cương vị mới, từng cá nhân sẽ đóng góp vào sự phát triển của ngành Khoa học Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.