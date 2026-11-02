Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm

Ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Bộ Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chiều 2/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Bộ Tài chính, giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Đức Hùng.

Ông Trần Đức Hùng sinh năm 1982, quê quán Phú Thọ, là cử nhân kinh tế, trình độ lý luận cao cấp.

Ông từng kinh qua các vị trí công tác như: Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính; Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh, sau đó là Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Với việc bổ nhiệm chức danh Cục trưởng, lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm hiện có: Cục trưởng Trần Đức Hùng; cục phó gồm các ông/bà: Phan Thị Thanh Hằng, Nguyễn Văn Diện, Đoàn Hoài Nam, Phạm Hồng Lượng, Nguyễn Hữu Thiện và Triệu Văn Lực.

Trước đó, ông Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.