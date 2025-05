Bộ lòng xe điếu dài 40 m: Quảng cáo sai sự thật không phải trò đùa

Liên quan vụ ''khoe'' bộ lòng xe điếu dài 40 m gây xôn xao mạng xã hội, vấn đề quảng cáo sai sự thật dường như trở thành “chuyện thường” khi nhiều người không hiểu hoặc cố tình không hiểu các quy định của pháp luật.

Như VietNamNet đã đưa, ngày 8/5, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Lòng Chát tại 18 Trần Thái Tông (Cầu Giấy) nổi tiếng với món lòng xe điếu.

Chủ cơ sở là ông Ngô Quyền Thế cho biết, đã đăng tải video về bộ lòng dài 40 m (tương đương 27 bước sải chân) trên Facebook và TikTok vào năm 2024. Người này thừa nhận đã quảng cáo lố về bộ lòng, đồng thời gửi lời xin lỗi người tiêu dùng.

Ngoài quảng cáo sai sự thật, chủ quán Lòng Chát chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc bộ lòng xe điếu trên.

Cơ sở gây tranh cãi khi ''khoe'' bộ lòng xe điếu dài 40 m. Ảnh: P.T.

Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục phát hiện các hoạt động kinh doanh bất chấp, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, sản xuất hàng giả, hàng nhái, không đảm bảo vệ sinh an toàn cho người sử dụng.

Điều đáng nói, trong đó có sự tiếp tay của những người nổi tiếng trên mạng xã hội khi quảng cáo quá đà, quảng cáo sai sự thật, gây ra những bức xúc trong dư luận xã hội.

Quảng cáo sai sự thật dường như đã trở thành ''chuyện thường'' khi nhiều người không hiểu hoặc cố tình không hiểu đây không phải trò đùa, khi mà cơ quan quản lý nhà nước đã có những quy định rõ ràng về việc này.

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, vụ việc TikToker giới thiệu bộ lòng xe điếu dài 40 m và tự xưng “vua lòng lợn” cho thấy, hiện tượng quảng cáo sai sự thật, thổi phồng giá trị, chất lượng sản phẩm trong kinh doanh vẫn diễn biến phức tạp sau các vụ kẹo rau Kera, sữa giả…

Những người nổi tiếng trên mạng xã hội vì lợi nhuận mà bất chấp pháp luật, quảng cáo sai sự thật để lừa dối người tiêu dùng, thu lợi bất chính, không quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng là điều rất đáng lên án và cần phải bị xử lý bằng những chế tài của pháp luật.

Theo luật sư, cơ sở kinh doanh Lòng Chát chưa cung cấp được thông tin về nguồn gốc sản phẩm, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các thực phẩm đang bày bán tại các cơ sở này, khi có kết quả sẽ có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng sẽ xem xét đến hành vi quảng cáo sản phẩm hàng hóa dịch vụ trên các nền tảng số và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, về hóa đơn chứng từ các sản phẩm hàng hóa dịch vụ kinh doanh. Trên cơ sở đó sẽ kết luận là có sai phạm hay không, nếu có thì sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu có hành vi vi phạm về quảng cáo, quảng cáo sai sự thật thì người thực hiện hành vi này sẽ bị phạt theo quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, mức phạt có thể tới 60 triệu đồng.

Những hàng hóa, sản phẩm không có nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ bị tịch thu và tiêu hủy.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa này và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm như có hóa chất độc hại, chất cấm, không đảm bảo vệ sinh an toàn, các cơ sở kinh doanh có thể bị phạt tới 200 triệu đồng.

Trước đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 148/QĐ-XPHC và số 149/QĐ-XPHC đối với ông Trần Quang Minh (BTV Quang Minh) và bà Nguyễn Thanh Vân (MC Vân Hugo), do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo. Mức phạt lần lượt là 37,5 và 70 triệu đồng. Ngoài ra, cả BTV Quang Minh và MC Vân Hugo đều phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là xóa quảng cáo và cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm.