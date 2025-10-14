Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bỏ hình ảnh DJ Ngân 98 trên poster hội chợ thương mại lớn ở Khánh Hòa

  • Thứ ba, 14/10/2025 19:51 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để chỉnh sửa, xóa bỏ hình ảnh DJ Ngân 98 được quảng bá rầm rộ tại Hội chợ thương mại Katê 2025.

Ngày 14/10, ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa, cho biết poster Hội chợ thương mại Katê năm 2025 có hình DJ Ngân 98 sẽ được chỉnh sửa, xóa bỏ để phù hợp với quy định pháp luật.

DJ Ngan 98 bi bat anh 1

Poster Hội chợ thương mại Katê năm 2025 có hình DJ Ngân 98 sẽ được gỡ bỏ.

Hội chợ thương mại Katê năm 2025 diễn ra từ ngày 18 đến 26/10 tại khu công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), do Sở Công Thương Khánh Hòa cấp phép. Sự kiện sẽ mời nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn, trong đó có Võ Thị Ngọc Ngân (tên thường gọi Ngân 98).

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam Ngân 98 để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Theo ông Nhựt, sau khi nắm bắt được thông tin trên, Sở Công Thương phối hợp cùng đơn vị tổ chức rà soát lại toàn bộ khách mời, ấn phẩm quảng bá, hình ảnh của sự kiện trên tinh thần tuân thủ nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ Y tế sẽ cảnh báo công khai các vi phạm như Ngân 98, Ngân Collagen

Vụ Ngân 98 bị bắt tạm giam cho thấy những kẽ hở trong quản lý quảng cáo, kinh doanh thực phẩm chức năng, lĩnh vực đang ngày càng phức tạp và dễ bị lợi dụng.

18 giờ trước

'Độc chiêu' giúp Ngân 98 thành boss giảm cân đình đám trước khi bị bắt

Ngân 98 cùng nhiều KOL Việt khai thác niềm tin người dùng bằng cách quảng cáo sản phẩm lung linh trên mạng nhưng thiếu minh bạch và rủi ro cao đến sức khỏe.

19 giờ trước

'Độc chất' trong viên giảm cân của DJ Ngân 98

Hai hoạt chất cấm sibutramine và phenolphthalein trong viên giảm cân của Ngân 98 là những chất từng bị loại bỏ trên toàn cầu vì nguy cơ gây đột quỵ, rối loạn tim mạch và ung thư. 

33:1977 hôm qua

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/bo-hinh-anh-dj-ngan-98-tren-poster-hoi-cho-thuong-mai-lon-o-khanh-hoa-ar971084.html

Minh Minh/VTC News

DJ Ngân 98 bị bắt Khánh Hòa DJ Ngân 98 Ngân 98 Ngân 98 bị bắt Ngân 98 giảm cân Ngân 98 lừa đảo

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý