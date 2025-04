Bộ đội Việt Nam rèn tập duyệt binh tại thủ đô Liên bang Nga

Ngay sau khi tới thủ đô Moscow của Liên bang Nga, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức luyện tập theo kế hoạch, trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp, dao động trong khoảng 0-2 độ C, gió xoáy mạnh và có tuyết rơi.

Tại khu vực đoàn Việt Nam luyện tập, có 4 đội hình sẽ tham gia Lễ duyệt binh đến từ các nước là Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar. Nước chủ nhà đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở hạ tầng, nơi ăn, nghỉ, luyện tập thuận tiện cho các đoàn. Theo hiệp đồng, phía Bộ Quốc phòng Nga bảo đảm 3 bữa ăn chính cho các đoàn theo thực đơn truyền thống của Nga.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh- Trưởng đoàn Việt Nam, cho biết, dù mới sang Nga nhưng các quân nhân đã nỗ lực luyện tập, động tác đều, đẹp, hùng mạnh. Cùng với cường độ luyện tập cao, quân nhân Việt Nam cần thời gian để thích nghi với sự chênh lệch về múi giờ, khí hậu cũng như khẩu phần ăn theo truyền thống của nước bạn.

Trên cơ sở đó, để bảo đảm sức khỏe tối ưu cho bộ đội, các quân nhân Việt Nam được bổ sung thêm hai bữa cơm nóng với thực phẩm mang theo gồm ruốc, muối vừng và thịt hộp, nhằm bảo đảm định lượng calo theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng quân y đi theo đoàn luôn bám sát quá trình luyện tập của bộ đội để kịp thời xử trí các vết thương nhỏ và bệnh thông thường nếu có, nhằm bảo đảm 100% quân số đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ.

Các quân nhân Việt Nam tập luyện trong khung thời gian buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ trưa, tương ứng với khoảng thời gian sẽ diễn ra Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Ngoài ra, đoàn còn có thêm hai buổi tập vào buổi chiều và buổi tối. Sau mỗi buổi tập, việc rút kinh nghiệm được thực hiện ngay để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt này.

Trước đó, thay mặt Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ giao nhiệm vụ, động viên lực lượng cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng tại Liên bang Nga (9/5/1945 - 9/5/2025), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng, thể hiện sự gắn bó lâu dài, trước sau như một của Việt Nam đối với các quốc gia từng đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, việc Liên bang Nga mời Việt Nam cử lực lượng tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ không chỉ thể hiện sự tôn trọng, đánh giá cao vai trò của Việt Nam, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và kỹ thuật quân sự.

Sự hiện diện của đoàn Việt Nam tại Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ cũng là dịp để nâng cao hình ảnh, vị thế và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam - một Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển bền vững.

