Bộ Công an tích cực trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã tiếp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Jean-Pierre Lacroix.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp và ảnh hưởng tích cực của ngài Phó Tổng Thư ký với hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam và việc ủng hộ Bộ Công an Việt Nam cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ thời gian qua.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh việc cử các lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ, trong đó có lực lượng cảnh sát, đang là ưu tiên cao của Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam, thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của Việt Nam với hòa bình, an ninh quốc tế, góp phần bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ, tăng cường tin cậy chính trị của Việt Nam với LHQ và các đối tác trong lĩnh vực GGHB.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng. Ảnh: Bộ Công an.

Về Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh của LHQ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030 nhằm mục tiêu bảo đảm và thúc đẩy hơn nữa bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực hòa bình và an ninh, trong đó khẳng định phụ nữ là lực lượng quan trọng góp phân xây dựng hòa bình, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Phó Tổng Thư ký LHQ Jean-Pierre Lacroix tiếp tục hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong việc cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ theo hình thức cá nhân và đơn vị; ủng hộ Bộ Công an Việt Nam triển khai Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 tại địa bàn phái bộ trong thời gian sớm nhất; tạo điều kiện cho các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam ứng tuyển vào các vị trí công tác tại Trụ sở LHQ. Hỗ trợ Bộ Công an xây dựng Trung tâm đào tạo về lĩnh vực cảnh sát GGHB theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo điều kiện để Bộ Công an chủ động trong tác huấn luyện cá nhân, đơn vị ở trong nước và khu vực sẵn sàng tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Jean-Pierre Lacroix. Ảnh: Bộ Công an.

Đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Bộ Công an Việt Nam trong triển khai các hoạt động GGHB LHQ trong thời gian qua, Phó Tổng Thư ký LHQ Jean-Pierre Lacroix mong muốn Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh tham gia vào các hoạt động GGHB trong bối cảnh tình hình tội phạm xuyên quốc gia diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều điểm nóng xung đột tác động trực tiếp đến cuộc sống người dân của nhiều khu vực trên thế giới.

Ngài Phó Tổng Thư ký LHQ khẳng định LHQ sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện cho các sĩ quan Cảnh sát Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các Phái bộ GGHB, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong công tác nâng cao năng lực, đào tạo tập huấn, trao đổi thông tin, trao đổi các đoàn chuyên gia trong lĩnh vực này.