Bộ Công an cảnh báo lừa đảo, cài VNeID giả sau sáp nhập

Cơ quan chức năng thông tin về các kịch bản lừa đảo, cách thức mạo danh chính quyền của kẻ gian, nhắc nhở người dân cảnh giác.

Kẻ gian lợi dụng sự kiện sáp nhập để tạo các kịch bản lừa đảo mới qua ứng dụng.

Ngày 8/7, nhiều người dùng nhận tin nhắn cảnh báo từ Bộ Công an về các hình thức lừa đảo, mạo danh mới. Theo đó, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo xuất hiện tình trạng lừa đảo, giả mạo lực lượng chức năng xã, phường... thông báo về việc sắp xếp đơn vị hành chính mới trên cả nước.

“Các đối tượng yêu cầu người dân truy cập đường dẫn hoặc cài ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc, dụ dỗ để lấy mã OTP tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học nhằm chiếm đoạt tài sản”, cơ quan chức năng cho biết.

Bộ Công an nhắc nhở người dân cần cảnh giác, không làm theo các yêu cầu qua điện thoại, chỉ thực hiện cập nhật thông tin trực tiếp tại công an xã/phường nơi sinh sống, trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn.

Bộ Công an gửi tin nhắn cảnh báo về hình thức lừa đảo mới.

Trước đó, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, thuộc Bộ Công an cũng phát thông báo trên website và ứng dụng VNeID, cảnh báo về các kịch bản lừa đảo kiểu mới, lợi dụng sự kiện sáp nhập tỉnh, thành vừa qua.

“Nhiều đối tượng xấu đã gọi điện, nhắn tin qua điện thoại hoặc các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… giả mạo cán bộ công an hoặc cán bộ của uỷ ban các cấp sau đó gửi các đường dẫn giả mạo, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Chúng yêu cầu người dân truy cập để cập nhật thông tin cá nhân, từ đó thực hiện hành vi xâm nhập hoặc chiếm quyền sử dụng thiết bị di động để đánh cắp dữ liệu, thông tin cá nhân hoặc tiền trong các tài khoản giao dịch điện tử của người bị hại”, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, thông tin.

Cơ quan này khẳng định việc cập nhật thông tin theo địa giới hành chính mới sẽ do Bộ Công an thực hiện tự động, đảm bảo quyền lợi và thông tin chính xác cho người dân. Do vậy, các cá nhân tuyệt đối không cung cấp thông tin, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội khi chưa xác minh rõ danh tính.

Đồng thời, không truy cập vào các đường dẫn lạ chưa rõ nguồn gốc để cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng… Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo, cần liên hệ ngay với ngân hàng để bảo vệ tài khoản, đồng thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc ứng dụng VNeID để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Sau 1/7, người dân cả nước quan tâm đến thông tin hành chính bản thân thay đổi ra sao sau sáp nhập. Lượng lớn truy cập xem dữ liệu khiến ứng dụng khó đăng nhập. VNeID hiện đã tự động chuyển đổi thông tin địa chính theo cấu trúc mới. Tuy nhiên, một số người dùng phản hồi rằng đang thiếu các loại giấy tờ, tình trạng hôn nhân chưa được đồng bộ.