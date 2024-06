Bộ Công an cảnh báo hoạt động cá độ bóng đá mùa EURO 2024

Bộ Công an cho biết giải đấu bóng đá châu Âu (EURO) 2024 diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7, cũng là thời điểm mà hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng trở nên phức tạp hơn.

Các tổ chức tội phạm đã tận dụng sự phát triển của công nghệ để tổ chức các hoạt động cá độ bóng đá không chỉ ở mức đơn lẻ, nhỏ lẻ mà còn ở cả quy mô lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Điều này gây ra nhiều loại tội phạm như tín dụng đen, lừa đảo, cướp, trộm cắp tài sản, đe dọa đến cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân.

Công an các địa phương đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Điển hình như, tháng 12/2023, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến trang agbong88.com với tổng số giao dịch lên đến 3,5 triệu USD . Hoặc như tháng 4/2024, Công an TP.HCM đã bắt giữ đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet do Tăng Văn Khải cầm đầu, với số tiền giao dịch lên đến 6 tỷ đồng .

Năm 2024, các đối tượng khác như Nguyễn Văn Trung ở TP Đà Nẵng cũng đã bị triệt phá khi tổ chức hoạt động cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn và ảnh hưởng rộng khắp.

Bộ Công an cảnh báo các hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa đến an ninh, trật tự xã hội. Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này, Bộ Công an khuyến cáo mọi người nên có ý thức cao và tránh xa hoạt động cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Nếu phát hiện các hành vi liên quan đến cá độ bóng đá, hãy thông báo ngay cho cơ quan công an để được xử lý theo pháp luật.

Đồng thời, Bộ Công an cũng kêu gọi các cơ quan báo chí, truyền thông tham gia vào việc tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân, góp phần vào việc bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt trong mùa giải EURO 2024.