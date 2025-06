Blake Lively bất ngờ rút đơn kiện

Hồ sơ pháp lý mới cho thấy Blake Lively đang từ bỏ một số khiếu nại chống lại Justin Baldoni.

Theo People, trong diễn biến mới nhất của cuộc chiến pháp lý căng thẳng liên quan đến mâu thuẫn hậu trường phim It Ends with Us, nữ diễn viên Blake Lively (37 tuổi) đã yêu cầu rút lại các cáo buộc về hành vi cố ý gây tổn thất tinh thần đối với đạo diễn kiêm bạn diễn Justin Baldoni.

Động thái này diễn ra sau khi Kevin Fritz, luật sư của Baldoni (41 tuổi), đã đệ đơn lên Thẩm phán Lewis J. Liman tại Tòa án Quận phía Nam New York (Mỹ), yêu cầu "lệnh buộc Blake Lively phải xác định các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và sức khỏe tâm thần của diễn viên" bằng cách ký vào một bản phát hành HIPAA (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế) để tiếp cận các ghi chú trị liệu và thông tin y tế liên quan.

Theo tài liệu bổ sung, "thay vì tuân thủ", Lively đã yêu cầu rút lại các cáo buộc về hành vi gây tổn thất tinh thần. Phía Baldoni cáo buộc rằng cách làm này đồng nghĩa với việc Lively từ chối "tiết lộ thông tin và tài liệu cần thiết để bác bỏ rằng cô ấy đã phải chịu bất kỳ tổn thất tinh thần nào" và tìm cách "duy trì quyền nộp lại các yêu cầu về tổn thất tinh thần vào một thời điểm không xác định tại tòa án này hoặc một tòa án khác".

Blake Lively và Justin Baldoni đang trong cuộc chiến pháp lý căng thẳng. Ảnh: WireImage.

Diễn biến nói trên cho thấy cuộc đối đầu pháp lý giữa Blake Lively và Justin Baldoni đang ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt là khi liên quan đến các yêu cầu về thông tin sức khỏe cá nhân, theo People.

Về phía Blake Lively, luật sư Esra Hudson và Mike Gottlieb cho rằng đây là thủ tục bình thường đối với quá trình tố tụng. "Chúng tôi đang làm những gì mà các luật sư xét xử thường làm: chuẩn bị hồ sơ bằng cách sắp xếp hợp lý và tập trung vào vụ kiện", đại diện pháp lý của diễn viên phản hồi.

Cuối năm 2024, Blake Lively đâm đơn kiện bạn diễn Justin Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath đã nhiều lần quấy rối tình dục cô trên phim trường It Ends With Us.

Trong đơn kiện, Lively cáo buộc Baldoni đã nỗ lực thực hiện chiến dịch hủy hoại danh tiếng sau khi quá trình ghi hình khép lại.

Trên New York Times, Blake Lively tuyên bố: "Tôi hy vọng hành động pháp lý này giúp vén màn các mưu đồ trả thù ác ý nhằm tổn hại các cá nhân dám đứng lên vạch trần sai phạm, bảo vệ những người đang bị nhắm tới".

Ngay lập tức, Bryan Freedman, luật sư của Justin Baldoni, phản bác cáo buộc của Blake Lively. Vị luật sư cho rằng nữ diễn viên chỉ đang cứu vãn danh tiếng của bản thân, cho biết tất cả cáo buộc đều sai sự thật, vô lý với mục đích làm tổn thương thân chủ ông.

Theo Freedman, Blake Lively từng đe dọa không xuất hiện trên phim trường hoặc không tham gia quảng bá phim, dẫn đến việc phim ra mắt thất bại.