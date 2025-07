BlackPink gây xôn xao khắp mạng xã hội

MV "Jump" của BlackPink đang trở thành tâm điểm chú ý vì hình ảnh quá hài hước, kỳ lạ, khác hẳn phong cách nhóm theo đuổi trước nay.

Trưa 11/7, cả BlackPink lẫn TWICE - 2 nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop thế hệ 3 - trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. BlackPink tung ra MV đầu tiên sau gần 3 năm kể từ Pink Venom, Shut Down. Sản phẩm mới của nhóm mang tên Jump đang gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều cảnh trong MV được chia sẻ rộng rãi, kéo theo lượt thảo luận lớn.

Khác các MV cá tính, ngầu trước đó, Jump kết hợp thêm yếu tố hài hước với nhiều cảnh quay độc lạ, chẳng hạn các thành viên BlackPink đứng nhảy nhót trong miệng, lỗ tai người khác hoặc 4 cô gái mặc áo phao bay trên bầu trời.

BlackPink gây bàn tán khi trở lại với MV mới. Ảnh: YG Entertainment.

Trong khi đó, hàng nghìn khán giả phía dưới hóa zombie điên loạn vì âm nhạc của BlackPink. Một số cảnh trong MV được chỉ ra là như làm bởi AI.

Jump đã được 4 thành viên BlackPink lần đầu biểu diễn trong concert diễn ra tại Seoul cách đây ít ngày. Thời điểm đó, bài hát đã vấp phải tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng Jump khá mờ nhạt, chưa xứng tầm với một nhóm nữ hàng đầu Kpop như BlackPink.

Trong khi đó, TWICE phát hành MV This Is For. Đây là bản nhạc sôi động, trẻ trung và gây nghiện. Tuy nhiên, thời lượng bài hát quá ngắn, chỉ khoảng hơn 2 phút khiến khán giả bị hụt hẫng, chưa đã tai. Bài hát được TWICE thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, cho thấy tham vọng của nhóm trong việc tấn công thị trường quốc tế.