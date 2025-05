Binz nói về tin cưới Châu Bùi

Trong đêm nhạc mới đây của Soobin, Binz xuất hiện với vai trò khách mời. Khi được khán giả phía dưới hỏi: “Khi nào cưới?”, Binz trả lời: “Sớm thôi”. Động thái của Binz được cho là úp mở chuyện kết hôn với bạn gái Châu Bùi.

Châu Bùi và Binz đã có gần 5 năm hẹn hò. Thời gian qua, khi Binz tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Châu Bùi thường xuất hiện ủng hộ bạn trai. Hai người cũng không ngại thể hiện những hành động tình tứ, lãng mạn. Cả hai cũng thường xuyên đi du lịch, hâm nóng tình cảm. Sắp tới, Châu Bùi tham gia chương trình Em xinh “say hi” - phiên bản nữ của Anh trai “say hi”.

Tháng 1, Châu Bùi vướng nghi vấn mang thai. Lý do là trong một sự kiện, cô được nhận xét vòng 2 lớn hơn bình thường khi mặc chiếc váy vàng, chất liệu lụa. Điều đó làm dấy lên nghi vấn cô và Binz sắp có con đầu lòng. Ngay sau đó, Châu Bùi có động thái phủ nhận.

Châu Bùi mặc áo ôm sát vòng hai và khi đăng video lên trang cá nhân, cô viết: "Check var: Bụng vẫn thế nha". Bài đăng của bạn gái Binz được cho là ngầm phủ nhận việc cô đang mang thai như cộng đồng mạng đồn đoán.

Binz và Châu Bùi hẹn hò từ năm 2020 nhưng giữ kín thông tin. Sau nhiều đồn đoán, tới đêm nhạc của SpaceSpeakers năm 2022, Binz mới lần đầu xác nhận hẹn hò Châu Bùi. Thời điểm đó, khi chuẩn bị biểu diễn ca khúc Sao cũng được, Binz nói: "Chính trong dịp này, tôi muốn dành tặng bài hát cho người đặc biệt có mặt trong buổi tối hôm nay". Sau đó, hình ảnh Châu Bùi đang đứng ở khán đài xuất hiện trên màn hình lớn.

Cuốn sách có ích cho sức khỏe tâm thần

Why Has Nobody Told Me This Before? của Julie Smith. Khóa học cấp tốc về sức khỏe tâm thần này của nhà tâm lý học lâm sàng Julie Smith là nơi mọi người có thể học hỏi được điều gì đó. Cuốn sách gợi ý cách đối phó với mọi thứ, từ sự lo lắng, chỉ trích đến tâm trạng tồi tệ và sự tự tin. Why Has Nobody Told Me This Before? giống như đưa ra một bàn tay giúp đỡ cho bất cứ ai đang vật lộn với những thăng trầm của cuộc sống hàng ngày.