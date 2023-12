Bình Dương: Đoạn đường cứ 400 m lại có 1 dự án căn hộ mọc lên

Astral City được khởi công vào tháng 6/2020, bởi chủ đầu tư Công ty Địa ốc Sài Gòn - KL (trước đây là công ty con của Phát Đạt). Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cùng với việc thiếu vốn và vướng pháp lý, Astral City đã bị ngừng thi công thời gian dài. Đến tháng 6 năm ngoái, Phát Đạt đã chuyển nhượng lại dự án cho Tập đoàn Danh Khôi.

Nằm bên trong khu công nghiệp VSIP I (TP Thuận An, Bình Dương) là dự án căn hộ The Habitat được triển khai bởi Tập đoàn Singapore Sembcorp Gateway và Công ty TNHH phát triển VSIP Bình Dương.

Đối diện đó là dự án Emerald Golf View của chủ đầu tư Lê Phong. Tại Bình Dương, nhà phát triển bất động sản này còn phối hợp với Coteccons xây dựng dự án The Emerald 68 (Khu Căn hộ Ngọc Lục Bảo 68) với tổng vốn hơn 1.600 tỷ đồng .

Emerald Golf View được chủ đầu tư định vị là khu phức hợp chuẩn cao cấp đầu tiên tại Bình Dương với 3 block 40 tầng. Dù đã được bàn giao hồi quý I năm nay, giá căn hộ tại đây gần như không đổi so với năm ngoái, hiện dao động 33-45 triệu đồng/m2.

Trái ngược với sự nhộn nhịp của các dự án trên, tại Bình Dương cũng có những dự án vướng lùm xùm và đang thi công cầm chừng. Điển hình như The Roxana của chủ đầu tư Naviland, nằm ngay tại cổng chào Bình Dương. Dự án được chủ đầu tư quy hoạch với mục đích trở thành khu phức hợp với 2 block căn hộ cao 32 tầng và 1 block tháp văn phòng - dịch vụ 29 tầng.

Dự án này gây xôn xao dư luận trong thời gian dài do chậm bàn giao nhà và các mâu thuẫn nội bộ đơn vị đầu tư. Được biết, chủ đầu tư hứa hẹn bàn giao nhà năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành quá trình thi công. Theo ghi nhận, tại công trường có một vài công nhân đang thi công ở 2 block căn hộ chung cư, còn tòa nhà văn phòng hiện vẫn chưa được xây dựng.

Ở mũi tàu Quốc lộ 13, Đại lộ Bình Dương, dự án Lavita Thuận An của Hưng Thịnh cũng đã bất động cả năm nay, dù trước đó được chủ đầu tư truyền thông rầm rộ.

Lavita Thuận An được xây dựng với 4 tòa tháp cao 33-38 tầng. Khi hoàn thiện, dự án dự kiến cung cấp cho thị trường Thuận An khoảng 2.500 căn hộ. Theo ghi nhận, kể từ tháng 9/2022 đến nay, công trường không mấy thay đổi.

Cũng với lý do này, giá rao bán các căn hộ tại đây đã giảm 15-30% so với thời điểm đó, hiện vào khoảng 28-39 triệu đồng/m2.

Sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế xã hội toàn tỉnh, và định hướng theo mô hình Ba Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà Doanh nghiệp); tỉnh Bình Dương tự hào vì đã nhận được những danh hiệu đáng quý. Trong đó, một số danh hiệu tiêu biểu là Cộng đồng Thông minh của năm 2023 do tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới công nhận vào tháng 10 tại New York, Giải thưởng về Giải pháp Quản lý, Điều hành Đô thị Thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chứng nhận.