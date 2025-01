Biệt thự 26 triệu USD của Tom Hanks an toàn giữa vụ cháy rừng

Trong vụ cháy rừng kinh hoàng ở Mỹ, nhà của Tom Hanks, Kate Hudson, Chris Pratt may mắn vẫn an toàn. Tuy nhiên, cơ ngơi của nhiều người nổi tiếng khác đã bị thiêu rụi.

Biệt thự trị giá 26 triệu USD của Tom Hanks và Rita Wilson, nằm ở khu vực Pacific Palisades, Los Angeles (Mỹ), đã thoát khỏi nguy cơ bị hủy hoại trong vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra vào đầu tháng 1, theo Page Six.

Vụ cháy bắt đầu từ ngày 7/1. Mặc dù ngọn lửa lan rộng và thiêu rụi nhiều tài sản gần đó, ngôi biệt thự của gia đình sao phim Forrest Gump vẫn nguyên vẹn, bãi cỏ và cây cối trước sân vẫn xanh tươi.

Con trai của họ, Chet Hanks, chia sẻ trên mạng xã hội sự lo lắng và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu hỏa vì nỗ lực kiểm soát đám cháy và bảo vệ khu vực.

Vợ chồng Tom Hanks mua biệt thự vào năm 2010 với giá 26 triệu USD . Tại đây, họ làm hàng xóm của nhiều người nổi tiếng khác. Tuy nhiên, tất cả đều đã đi sơ tán khi vụ cháy rừng xảy ra.

Hình ảnh cơ ngơi của gia đình Tom Hanks. Ảnh: New York Post.

Theo Page Six, ngôi nhà của Taylor Swift tại Beverly Hills được xác nhận là an toàn trước đám cháy rừng. Còn Daily Mail đưa tin trong cùng khu Pacific Palisades, diễn viên Kate Hudson có 2 căn hộ, may mắn không bị lửa thiêu rụi. Báo cáo cũng cho biết nhà của Rebel Wilson, Tom Brady, Chris Pratt, Dan Aykroyd, Steven Spielberg và Jennifer Love Hewitt không bị ảnh hưởng.

Trên trang cá nhân, Pratt thông báo ngôi nhà 2 tầng theo phong cách Địa Trung Hải của anh vẫn an toàn. Tài tử kêu gọi mọi người cầu nguyện cho người dân, lực lượng ứng cứu đầu tiên và tất cả người bị ảnh hưởng bởi đám cháy rừng tàn khốc.

Trong khi đó, nhà của Anthony Hopkins Anna Faris, Paris Hilton, Candy Spelling, Heidi Montag, John Goodman, Miles Teller... đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần.

Để hỗ trợ những người bị thiệt hại, các ngôi sao như Jamie Lee Curtis đã cam kết quyên góp 1 triệu USD cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả.

Theo The Times, đám cháy bùng phát vào sáng ngày 7/1 và đã thiêu rụi hơn 17.000 mẫu đất. Các khu vực xung quanh cũng bị đe dọa nghiêm trọng, với hơn 200.000 cư dân buộc phải sơ tán và khoảng 60.000 công trình nằm trong tầm nguy hiểm. Số người thiệt mạng đã lên tới 6, trong khi nhiều khu vực bị tàn phá hoàn toàn.