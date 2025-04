Biến cố không ngờ khiến Barcelona mua hụt Martinez

Mùa hè năm 2020, Lautaro Martinez từng là cái tên được FC Barcelona săn đón ráo riết. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia khi ấy đã vẽ ra viễn cảnh anh sẽ là người kế thừa xứng đáng cho vị trí tiền đạo cắm, nhưng một biến cố bất ngờ, không ai lường trước được, đã lái bánh xe lịch sử theo một ngã rẽ khác, gieo vào lòng những người hâm mộ “Blaugrana” một nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

Ngược dòng thời gian về tháng 5/2019, sau thất bại tủi hổ trước Liverpool tại bán kết Champions League, Barcelona bắt đầu công cuộc tìm kiếm một "số 9" mới, một sự thay thế lâu dài cho Luis Suarez, người mà tuổi tác và những chấn thương đã bắt đầu để lại dấu ấn. Trong danh sách những mục tiêu tiềm năng, Martinez nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu, hội tụ đủ những phẩm chất mà ban huấn luyện Barcelona kỳ vọng: sức trẻ, tốc độ, kỹ năng dứt điểm đa dạng và khả năng liên kết lối chơi tốt.

Tuy nhiên, chỉ hai tuần sau đó, một quyết định có phần vội vã của chính Suarez đẩy tình hình trở nên phức tạp hơn. Tiền đạo người Uruguay quyết định lên bàn mổ để giải quyết dứt điểm vấn đề ở sụn chêm mà không thông qua ý kiến của đội ngũ y tế câu lạc bộ. Hành động này gây ra không ít sự thất vọng trong ban lãnh đạo Barcelona. Dù vậy, nó cũng đồng thời củng cố thêm quyết tâm chiêu mộ Martinez, người được xem là sự thay thế lý tưởng cho tương lai.

Khi những kế hoạch cho mùa giải mới đang được phác thảo một cách tỉ mỉ, Barcelona bắt đầu những cuộc đàm phán nghiêm túc với Martinez thông qua các đại diện của anh. Vào tháng 3/2020, hai quan chức cấp cao của CLB, Ramon Planes và Oscar Grau, thậm chí cất công bay đến Miami để xúc tiến những thủ tục cuối cùng, chuẩn bị cho một thỏa thuận chuyển nhượng được kỳ vọng sẽ mang Martinez về với sân Nou Camp. Mọi thứ dường như đi đúng quỹ đạo, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cả Martinez và Barcelona.

Thế nhưng, một cơn địa chấn toàn cầu ập đến, làm rung chuyển mọi kế hoạch. Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 khiến thế giới chao đảo, và bóng đá cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Các quốc gia đồng loạt ban hành lệnh phong tỏa, các hoạt động kinh tế đình trệ, và Barcelona, một câu lạc bộ vốn nổi tiếng với nguồn thu khổng lồ từ du lịch và các hoạt động thương mại, đã phải đối mặt với sự sụt giảm doanh thu nghiêm trọng.

Trong bối cảnh tài chính khó khăn chưa từng có, thương vụ Martinez trở nên bất khả thi về mặt kinh tế. Dù trước đó đã chuẩn bị sẵn một ngân sách ước tính lên đến 60 triệu euro cho thương vụ này, Barcelona buộc phải nuốt nước mắt từ bỏ giấc mơ sở hữu chân sút người Argentina. Một quyết định đau đớn, nhưng là một sự lựa chọn bất đắc dĩ trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Trớ trêu thay, mùa hè năm 2020 vẫn chứng kiến sự ra đi của Luis Suarez, người sau đó gia nhập Atletico Madrid. Sự ra đi của "El Pistolero" càng khoét sâu thêm khoảng trống trên hàng công của “Blaugrana”, buộc họ phải chuyển hướng sang những mục tiêu khác, những phương án "chữa cháy" không thực sự đáp ứng được kỳ vọng.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, giờ đây, Martinez đã vươn mình trở thành đội trưởng của Inter Milan, một biểu tượng tại Giuseppe Meazza và là một trong những chân sút hàng đầu của Serie A. Anh khẳng định được đẳng cấp của mình, gánh vác trọng trách và dẫn dắt “Nerazzurri” đến những thành công.

Mùa 2024/25, một lần nữa, Martinez sẽ đối đầu với Barcelona tại đấu trường Champions League, nhưng trong tâm trí của nhiều người hâm mộ “Blaugrana” vẫn luôn tồn tại một câu hỏi day dứt: điều gì đã xảy ra nếu như đại dịch Covid-19 không ập đến, không làm gián đoạn cái kế hoạch chuyển nhượng đầy hứa hẹn ấy?

Một chương sử khác có lẽ đã được viết nên, với Lautaro Martinez khoác lên mình màu áo đỏ lam, sát cánh cùng những ngôi sao khác tại Catalonia. Nhưng tiếc thay, lịch sử chọn một lối đi khác, để lại một câu chuyện chuyển nhượng đầy tiếc nuối, một "nếu như" mãi mãi không có lời giải đáp.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.