Bìa truyện Harry Potter gốc lên giá 1,92 triệu USD sau gần 30 năm

Bìa ấn bản đầu tiên của “Harry Potter và Hòn đá Phù Thủy” (1996) trở thành vật phẩm đắt nhất liên quan đến bộ truyện này khi được bán với mức giá kỷ lục 1,92 triệu USD.

Bìa minh họa ấn bản đầu tiên của “Harry Potter và Hòn đá Phù Thủy”. Ảnh: Sotheby's.

Bìa vẽ tay cho ấn bản đầu tiên của truyện Harry Potter và Hòn đá Phù Thủy là bức tranh màu nước vẽ chàng phù thủy trẻ Harry trên đường đến trường phép thuật Hogwarts từ sân ga 9¾ tại nhà ga King's Cross.

Trước phiên đấu giá 26/6, bức bìa minh họa này dự kiến ​​được bán với giá từ 400.000- 600.000 USD , theo nhà đấu giá Sotheby’s.

Tác phẩm này thuộc thư viện riêng của Tiến sĩ Rodney P. Swantko, bác sĩ phẫu thuật kiêm nhà sưu tập sách Mỹ. Ngoài bức bìa minh họa Harry Potter, ông còn đấu giá nhiều món đồ quý hiếm khác tại Sotheby's ở New York tuần này, theo The New York Times.

Tác giả vẽ bìa khi mới 23 tuổi

Năm 1996, một năm trước khi tập đầu tiên của loạt tiểu thuyết Harry Potter được phát hành, nhà xuất bản Bloomsbury đã thuê Thomas Taylor, một sinh viên 23 tuổi mới tốt nghiệp trường nghệ thuật ở Vương quốc Anh, để thiết kế bìa sách.

Bức minh họa của Taylor được cho là đã khắc họa rõ nét nhân vật Harry Potter với cặp kính tròn mang tính biểu tượng và vết sẹo hình tia chớp ở trán.

Thomas Taylor bày tỏ sự ngạc nhiên và phấn khích về cuộc đấu giá bức tranh của mình trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm.

"Thật sự rất đáng kinh ngạc. Tôi thấy thú vị khi thấy tác phẩm được mọi người tranh giành", ông chia sẻ.

Bìa minh họa được vẽ tay và thể hiện nhiều chi tiết hoàn thiện hơn so với bản in chính thức. Ảnh: Sotheby's.

Khi gửi bản mẫu của bìa sách về cho nhà xuất bản ở London xem xét, Taylor đang làm việc tại một hiệu sách dành cho trẻ em. Tác phẩm là dự án chuyên nghiệp đầu tiên của ông. Vào thời điểm đó, ông lẫn J.K Rowling đều ít được biết đến nên ông chỉ được trả công 500 bảng Anh.

Khi chuẩn bị vẽ bìa, Taylor được đọc một bản thảo chưa hoàn chỉnh. Sau đó, ông đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau và vẽ một số bản nháp trước khi đưa ra thiết kế cuối cùng với người biên tập.

Tác giả Thomas Taylor tại studio của ông ở Bexhill on Sea, Sussex (Vương quốc Anh). Ảnh: David McHugh/Brighton Pictures.

Ông vẽ trên một tờ giấy màu nước có kích thước khoảng 16 x 11 inch, đồng thời ký tên và ghi ngày tháng vào mặt sau. Bản vẽ cuối cùng được phác thảo bằng bút chì, tô bằng màu nước và được viền lại bằng bút chì Karisma màu đen. Ông mất 2 ngày để hoàn thành tác phẩm.

Sotheby’s cho biết bức vẽ có nhiều chi tiết hơn những gì được in trên bìa đã xuất bản. Ví dụ, sân ga 10 hay trang phục của Harry Potter có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.

Bản gốc được bán từ sớm

Sau khi được xuất bản, Harry Potter và Hòn đá Phù Thủy nhanh chóng được công chúng yêu thích. Năm 1998, tác phẩm đã có mặt tại các hiệu sách ở Mỹ với bìa do một họa sĩ khác minh họa.

Trong khi đó, ở Vương quốc Anh, Bloomsbury chuyển sang tuyển những họa sĩ minh họa giàu kinh nghiệm hơn, vì vậy bức vẽ của ông Taylor là đóng góp duy nhất của ông cho bộ truyện. Tuy nhiên, Taylor sau đó đã thương lượng được một khoản phí lớn hơn cho bức bìa minh họa, vốn được sử dụng nhiều lần cho những ấn bản nước ngoài.

Ông cho biết vào năm 2001, khi bộ phim chuyển thể của tác phẩm này ra mắt, ông đã quyết định bán bức tranh minh họa vì nghĩ rằng nó sẽ tăng giá trị và sợ rằng mình có thể bảo quản không đúng cách. Ông bán bức vẽ với giá khoảng 100.000 USD trong một cuộc đấu giá.

Bìa chính thức trên ấn bản đầu tiên của Harry Potter và Hòn đá Phù Thủy. Ảnh: Hansons/CNN.

"Cuối cùng tôi vẫn kiếm được khá nhiều tiền. Tôi cũng không buồn vì bỏ lỡ 1,92 triệu USD khi bức vẽ được đấu giá vào 20 năm sau. Tôi rất vui vì đã ra quyết định bán nó đi vào thời điểm đó", Taylor chia sẻ.

Harry Potter và Hòn đá Phù Thủy đã trở thành một phần của bộ bảy cuốn sách nổi tiếng thế giới, được dịch sang hơn 70 thứ tiếng và là nền tảng cho một loạt phim có doanh thu cao nhất. Mùa xuân năm nay, Max, dịch vụ phát trực tuyến của Warner Bros. Discovery, đã công bố một chương trình truyền hình dựa trên loạt phim này.

Thomas Taylor, hiện là tác giả và họa sĩ minh họa nổi tiếng cho loạt truyện dành cho trẻ em của ông có tên Eerie-on-Sea, cho hay ông biết ơn vì Harry Potter đã cho ông một khởi đầu kỳ diệu trong sự nghiệp của mình.