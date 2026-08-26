Bí quyết ngủ ngon của nữ ca sĩ opera

Với ca sĩ opera, cơ thể như là “nhạc cụ” và giấc ngủ rất quan trọng. Sau những đêm diễn kéo dài, một số người tìm cách để say giấc ngay từ cơn buồn ngủ đầu tiên.

Nữ ca sĩ opera Shimozaki Kyoko thường chào hỏi đồng nghiệp bằng câu: “Đêm qua bạn có ngủ ngon không?” Đối với người nghệ sĩ, tình trạng cơ thể ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, và giống như tất cả các diễn viên, nhạc sĩ, thì ca sĩ đặc biệt được ví “cơ thể như là nhạc cụ”.

Điều thú vị hơn đó là khi nghe cô ấy kể rằng nhiều ca sĩ uống rượu vodka để ngủ. Vì thời gian trình diễn kéo dài tới tận năm tiếng và “hạ màn lúc 10 giờ hoặc 11 giờ đêm” nên thời gian nghỉ ngơi bị hạn hẹp là chuyện rất bình thường. Ngay cả sau khi buổi trình diễn kết thúc, chuẩn bị sẵn sàng về nhà ngay lập tức, họ cũng không nói được: “Vâng, ngủ ngon nhé”.

Angelina Jolie hóa thân thành nữ danh ca opera Maria Callas trong Maria. Ảnh: Hollywoodreporter.

Khi trên sân khấu, họ hát bằng cả trái tim dưới ánh đèn với các tiết mục có đông đảo khán giả, khi đó não bộ và cơ thể của họ trong trạng thái hưng phấn tột độ do được vây quanh bởi những tiếng hò reo và cổ vũ. Vì vậy có lẽ họ đã uống những ly rượu vodka có độ cồn cao và nhân trạng thái say mèm để ngủ thật nhanh.

Lượng cồn lớn sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ, nhưng nếu tần suất uống nhiều mà lượng ít thì cũng không sao cả. Tất nhiên việc này cũng sẽ phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người, có người sau khi uống rượu có thể ngủ ngay lập tức, ngủ ngon và sâu trong 90 phút đầu tiên.

Rượu vodka có nồng độ cồn là 40 độ và trong đó, cũng có loại rượu nồng độ cồn mạnh gần 90 độ, rượu vang có nồng độ gần 14 độ, bia là khoảng 5 độ. Nhưng có lẽ nhắm mắt nuốt một ngụm sẽ giúp vào giấc tốt hơn là uống một lượng cồn thấp trong thời gian dài.

“Đừng bỏ lỡ cơn buồn ngủ đầu tiên. Nếu buồn ngủ, phải đi ngủ ngay, nếu không sau đó sẽ không thể ngủ sâu và không thể ngủ ngon giấc”. Sau khi nghe tôi nói xong, cô Shimozaki ngạc nhiên: “Tôi không biết điều này, có thể tôi đã làm theo kinh nghiệm”. Nếu như giấc ngủ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngày hôm sau, có lẽ họ sẽ rút ra được bài học từ chính cơ thể mình.