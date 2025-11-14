Bí quyết để sinh viên cân bằng nhịp sống bận rộn

Thay vì để bản thân mệt mỏi giữa lịch trình căng thẳng, sinh viên ngày nay đã biết cách cân bằng giữa học tập và tận hưởng.

Một trong những bí quyết đơn giản mà hiệu quả là ăn ngon, đúng gu mà vẫn phù hợp ví tiền.

Bữa ăn sinh viên - tưởng chuyện nhỏ, đôi khi lại khó nghĩ

Giữa lịch học dày đặc, những buổi làm thêm, hoạt động ngoại khóa hay chạy deadline, bữa ăn đối với sinh viên trở thành khoảng nghỉ quý giá để nạp lại năng lượng. Một phần cơm trộn nóng hổi, miếng gà rán giòn tan hay ly trà sữa béo ngậy không chỉ lấp đầy chiếc bụng đói, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho ngày học tập và làm việc chăm chỉ. Món ngon sẽ góp thêm niềm vui giản dị, giúp các bạn xua tan căng thẳng và tiếp thêm động lực cho ngày hôm sau.

Giờ ăn là khoảng nghỉ quý giá để sinh viên nạp năng lượng, sẵn sàng tinh thần cho lịch học, sinh hoạt dày đặc.

Thế nhưng, đôi khi việc vừa muốn ăn ngon, đúng gu mà vẫn hợp ví lại không dễ. Mỗi lần muốn “đổi gió” bằng món ngon chuẩn vị, nhiều bạn lại loay hoay giữa hàng loạt lựa chọn: Tự nấu thì tốn thời gian, đi ăn ngoài thì ngại chi phí hay phải chờ đợi, còn đặt món thì phải tính toán nhiều thứ từ giá, phí ship cho đến khung giờ ưu đãi.

Minh Thy, sinh viên năm hai (TP.HCM), vẫn nhớ rõ những ngày đầu lên thành phố và ở trọ: “Thời gian đầu tôi cố gắng tự nấu cho hợp khẩu vị và tiết kiệm. Nhưng lịch học ngày càng dày đặc, nhiều khi về đến phòng trọ tôi chỉ muốn ngả lưng, chẳng còn sức để nấu nướng. Ăn ngoài nhiều thì sợ tốn kém, mà đặt món một mình thì không tối ưu được phí vận chuyển hay mã khuyến mại. Nhiều hôm, tôi ăn vội gói mì hay ổ bánh mì cho xong bữa”.

Còn với tân sinh viên Việt Hoàng (Hà Nội), giờ cơm trưa đôi khi biến thành “cuộc chiến” nhỏ. “Hồi đầu mới nhập học còn bỡ ngỡ, chúng tôi chọn ăn cơm căn tin cho an toàn, nhưng ăn hoài cũng ngán. Có hôm muốn ra ngoài đổi gió thì lại gặp quán đông, chờ lâu, nhiều khi chưa ăn xong đã đến giờ vào lớp rồi. Chưa kể, ăn ngoài nhiều thì chi phí cao, sinh viên như chúng tôi đôi khi muốn ăn ngon nhưng nghĩ lại bài toán chi tiêu nên cũng đành thắt lưng buộc bụng”, Hoàng tâm sự.

Bí kíp đặt món để “ăn đúng gu, giá đúng tầm”

Trước những “kiếp nạn” ăn uống mà sinh viên thường gặp, Thy và Hoàng tìm thấy bí kíp qua tính năng Ăn Ngon Rẻ trên ShopeeFood. Điều khiến hai bạn thích thú là danh sách món ăn đa dạng, với mức giá từ 30.000 đồng (miễn phí vận chuyển).

Ăn Ngon Rẻ trở thành “chân ái” của hội sinh viên, khi mang đến thực đơn đa dạng, với mức giá từ 30.000 đồng (bao ship). Ảnh cắt từ fanpage thương hiệu.

Minh Thy cho biết trong một lần học nhóm, thấy cả hội rủ nhau đặt món trên ShopeeFood, ai thích ăn gì thì đặt món đó. Lúc đó, cô nàng tò mò tìm hiểu thêm thì phát hiện ra tính năng Ăn Ngon Rẻ.

“Không ngờ chỉ từ 30.000 đồng, tôi có thể mua được một phần cơm trộn Hàn Quốc hoặc mỳ Ý no nê. Lúc nào thèm ăn vặt tôi lại ‘quẹo lựa’ gà popcorn giòn rụm hay ly hồng trà sữa đúng gu. Đặc biệt, tất cả được bao phí ship. Nhờ Ăn Ngon Rẻ mà chuyện ăn uống nhẹ đầu hơn hẳn, vừa ngon miệng, vừa tiết kiệm chi phí, thời gian lẫn công sức. Tôi cũng có thêm tinh thần để chiến với mọi deadline”, cô nàng hào hứng bày tỏ.

Tính năng Ăn Ngon Rẻ cũng giúp chuyện ăn uống của Việt Hoàng trở nên thú vị hơn. Thay vì quanh quẩn vài quán quen, nay anh chàng có thể thoải mái đổi vị mỗi ngày với mức giá rẻ. “Việc đặt món qua ShopeeFood không chỉ tiện lợi, mà còn là cách để tôi tìm thấy niềm vui từ việc ăn ngon, chất lượng mà vẫn đảm bảo chi tiêu hàng tháng”, Hoàng nói thêm.

Mới đây, để đáp ứng khẩu vị ngày càng đa dạng của người dùng, ShopeeFood đưa loạt món ngon từ thương hiệu ẩm thực được giới trẻ yêu thích đổ bộ Ăn Ngon Rẻ. Nếu bạn là tín đồ hảo ngọt, ly hồng trà sữa thơm đậm vị của The Alley, Coconut Matcha thanh mát của Matcha Vibe hay bánh Chocolate rainbow donut mềm xốp của BreadTalk là lựa chọn lý tưởng. Trong khi đó, phần cơm trộn thập cẩm chuẩn vị Hàn Quốc từ Korea House hay combo mì Ý cay đậm đà cùng nước mát lạnh từ Jollibee sẽ khiến bạn thỏa mãn cơn đói tức thì.

Nhờ Ăn Ngon Rẻ, chuyện ăn ngon, đúng gu mà vẫn đảm bảo chi tiêu không còn là “bài toán khó” với sinh viên, mà trở thành cách để cân bằng nhịp sống bận rộn. Nhờ đó, các bạn trẻ có thể tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày và luôn tràn đầy năng lượng cho hành trình phía trước.