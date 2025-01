Bị phạt tiền triệu vì vứt bát hương, bàn thờ gỗ xuống hồ Tây

Ngày 21/1, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, lực lượng chức năng của quận vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp do vứt rác xuống hồ Tây.

Trước đó, chiều 20/1, Tổ công tác của quận phát hiện 2 công dân có hành vi vứt bát hương, tro, bàn thờ gỗ… tại khu vực đường lên xuống bến nước hồ Tây (đường ven hồ, phường Quảng An). Tổ công tác đã lập biên bản hành vi vi phạm hành chính 2 đối tượng trên.

Căn cứ hành vi vi phạm theo điểm d khoản 2 điều 25 Nghị định 45/NĐ-CP ngày 7/7/2022, Tổ công tác đã xử phạt 2 công dân trên mức phạt tiền 1,5 triệu đồng/trường hợp.

Cách đây ít hôm, qua tuần tra, Công an quận Tây Hồ cũng đã phát hiện 4 công dân có hành vi vứt rác thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng. Trong đó có 1 trường hợp xả rác thải xuống hồ Tây, 3 trường hợp còn lại xả rác trên đường phố và trong khu vực ngõ nhỏ đông dân cư.

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở, xử lý theo quy định.

