Bí mật đằng sau những dinh thự triệu USD của giới siêu giàu toàn cầu

Những dinh thự xa hoa được giới siêu giàu chọn làm nơi an cư thường gây ấn tượng bởi số lượng giới hạn, mức giá ngất ngưởng và hơn cả là các đặc quyền sống không dành cho số đông.

Một trong số các "tiêu chuẩn vàng" mà nơi an cư dành cho giới siêu giàu nhất định phải đáp ứng chính là việc sở hữu bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà. Quyết tâm mang đến không gian sống đẳng cấp, Vinhomes Royal Island lần đầu tiên mang đến nơi an cư với bãi tắm nước biển dành riêng cho cư dân.

Đặc quyền “kép” từ những dinh thự với bãi tắm biển riêng sau nhà

Không phải ngẫu nhiên thành phố Malibu (California, Mỹ) trở thành “thánh địa” mà người nổi tiếng và giới siêu giàu trên khắp thế giới đều muốn chuyển về an cư, dù giá bất động sản (BĐS) luôn ngất ngưởng.

Đến nay, mức giá kỷ lục của một căn biệt thự ở Malibu được xác lập lên tới 125 triệu USD . Người mua sẵn sàng bỏ ra số tiền này không chỉ vì các tiện nghi đắt đỏ, từ phòng thu âm, hầm rượu đến nhà bếp hiện đại, mà còn bởi 3 phòng ngủ sang trọng, phòng tắm đôi và phòng tắm ngoài trời đều có tầm nhìn ra đại dương rộng lớn. Đặc biệt, ngôi biệt thự cũng sở hữu một bãi biển riêng tuyệt đẹp.

Cách đây vài năm, tỷ phú người Anh Richard Branson gây sững sờ khi khai trương BĐS trên đảo Moskito, có tên Branson Estate. Khó mà định lượng được giá trị của BĐS này khi nó tích hợp hàng loạt tiện ích trên bãi biển rộng lớn, với tiêu chuẩn "siêu cá nhân hóa" cho mỗi khách hàng.

Các dự án biệt thự sở hữu bãi tắm riêng luôn được xem là tài sản kếch xù tăng giá theo thời gian nhờ vị thế độc tôn, không dành cho số đông.

Nhìn từ góc độ kinh tế, sở hữu BĐS tầm nhìn hướng biển cũng là cách đầu tư hiệu quả, giúp khối tài sản kếch xù gia tăng bền vững theo thời gian. Dữ liệu từ các báo cáo đánh giá thị trường cho thấy, biệt thự biển luôn là phân khúc dẫn đầu về giá trị kinh doanh và tăng giá.

Đơn cử, năm 2023, giá trung bình của BĐS ven biển đã cao hơn 76% so với ngôi nhà tương tự trong đất liền - tăng so với mức 63% của năm 2022, theo Knight Frank. Còn theo Savills, trong xu hướng "second home" gia tăng mạnh mẽ, lợi nhuận từ cho thuê BĐS biển cũng có thể đạt 6,4%/năm.

Biệt thự “đảo Hoàng gia” đột phá tiêu chuẩn sống nghỉ dưỡng biển

Cùng với sự tăng lên nhanh chóng của giới thượng lưu, Việt Nam cũng thu hút mạnh mẽ giới siêu giàu thế giới tới săn tìm BĐS hạng sang khi được xếp trong top những nơi đáng sống bậc nhất hành tinh.

Nắm bắt nhu cầu này, những nhà phát triển BĐS hàng đầu, tiêu biểu là Vinhomes đã không ngừng kiến tạo "nơi chốn đi về" xứng tầm, gần nhất là Vinhomes Royal Island tại thành phố cảng Hải Phòng.

Một trong những ưu thế vượt trội khiến "siêu phẩm" thu hút sự chú ý của nhà đầu tư và khách hàng chính là đặc quyền sở hữu bãi tắm nước biển riêng sau nhà.

Trên thực tế, Vinhomes là một trong những đơn vị tiên phong ở Việt Nam trong việc đưa "kỳ quan biển" trở thành tiện ích sống của các đại đô thị. Sự hình thành của cả "hệ sinh thái biển" nhân tạo tại Ocean City ở phía đông Hà Nội đã đưa nơi đây trở thành một trong những điểm an cư đáng mơ ước.

Hầu hết tư gia biệt thự tại "Thành phố đảo Hoàng gia" đều sở hữu bãi tắm nước biển ngay sau nhà nhờ vị thế độc đáo.

Với Vinhomes Royal Island, tiêu chuẩn sống nghỉ dưỡng phong cách resort biển được nâng lên cấp độ mới đẳng cấp hơn, theo hướng cá nhân hóa. Hầu hết tư gia biệt thự tại "Thành phố đảo Hoàng gia" đều sở hữu bãi tắm nước biển ngay sau nhà, thiết kế sang trọng như resort, sánh ngang với những biệt thự biển đã vang danh thế giới.

Cuộc sống tận hưởng "mỹ vị nhân gian" với biển xanh, cát trắng, nắng vàng ngay thềm nhà suốt 365 ngày là điều không dự án nào có được nhưng đã thành hiện thực ở Vinhomes Royal Island.

Bãi tắm nước biển riêng chỉ là một mảnh ghép của “thiên đường” Vinhomes Royal Island. 11 phân khu tại đây còn được bao quanh bởi 3 con sông lớn. Do đó, hướng nhìn nào cũng mở ra tầm view triệu đô thoáng đãng và lãng mạn, tạo thêm gia vị cho cuộc sống thường ngày. Năng lượng tích cực cũng được tạo ra bởi 31 công viên, 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời, tổ hợp sân tennis, sân cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, các vườn tập dưỡng sinh, tập gym… khắp dự án.

Hệ tiện ích đẳng cấp tại Vinhomes Royal Island là yếu tố đặc biệt thu hút giới thượng lưu.

Vinhomes Royal Island cũng là dự án đầu tiên quy tụ đầy đủ trong một khu đô thị các tiện ích thượng lưu như: Bến du thuyền cao cấp gần 10 ha, sân golf 36 hố 160 ha, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia duy nhất tại Việt Nam, phố đi bộ văn hóa - vui chơi - mua sắm - ẩm thực bờ sông, công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonders Royal Park với vườn thú mở Safari…

Cùng với đó là đặc quyền chăm sóc sức khỏe tại nhà do Vinmec và Vinhomes triển khai, trẻ nhỏ được học tại 7 trường mầm non, tiểu học, THCS và liên cấp Vinschool cùng trường quốc tế Hàn Quốc…

Những căn biệt thự được thiết kế đẹp mắt với bãi tắm nước biển biệt lập, được bao quanh bởi hàng loạt tiện ích đẳng cấp, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam hứa hẹn vào top đầu tìm kiếm của giới siêu giàu Việt Nam và toàn cầu.