Bí kíp chạy bộ trong nắng nóng từ 'Con trai của Sa mạc'

Nếu chạy nhiều dưới trời nắng nóng, bạn có thể cần mua một đôi giày lớn hơn một cỡ so với cỡ giày bạn thường mang. Ở nhiệt độ nóng, bàn chân của bạn có thể bị giãn ra.

Max Calderan đã chinh phục Rub' al Khali, một trong những sa mạc nóng nhất và tàn bạo nhất thế giới. Ảnh: New York Times.

Khi bạn phải ra khỏi nhà để chạy bộ, không khí nóng bức dù bạn có thức dậy sớm đến đâu, vậy làm sao có thể tập luyện thành công? Hẳn nhiều người cũng đã biết những kiến thức cơ bản. Nhưng bạn có tò mò các vận động viên mạo hiểm làm thể nào để có thể vượt trội trong những điều kiện đó?

Nhà báo Talya Minsberg của New York Times đã kết nối với ông Max Calderan - người sở hữu tài khoản Instagram có tên “Son of the Desert” (tạm dịch: Con trai của Sa mạc) - để xin lời khuyên.

Nhà thám hiểm sa mạc 56 tuổi - người tự mô tả bản thân là một thanh niên 25 tuổi "đã dành quá nhiều thời gian dưới ánh Mặt Trời" - đã dành phần lớn cuộc đời mình để rèn luyện cho những chuyến đi kéo dài qua những vùng khí hậu khắc nghiệt nhất thế giới. Vào tháng 2/2020, ông băng qua sa mạc Rub’ al Khali ở Bán đảo Ả Rập, đi quãng đường 1.126,5 km trong điều kiện nhiệt độ trên 46 độ C.

Chắc chắn ông có thể chỉ cho chúng ta cách luyện tập tốt hơn khi trời nắng nóng.

Và dưới đây là một số top tip từ Calderan, tất nhiên là để người bình thường có thể chạy bộ dưới trời nóng, không nhất thiết phải đi bộ hàng trăm dặm qua sa mạc hoang sơ.

Về thời gian: Tốt nhất là bắt đầu hoạt động thể chất vào sáng sớm hoặc tối muộn. Nếu dành cả ngày trong văn phòng có điều hòa không khí rồi chạy dưới trời nắng nóng, tất nhiên bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi! Hãy để cơ thể thích nghi. Bạn có thể tắt điều hòa không khí trong ôtô hoặc chỉ bật điều hòa ở chân chứ không đặt trực tiếp vào mặt.

Về cấp nước cho cơ thể: Đáp ứng lượng nước phù hợp với cơ thể. Thức uống tăng lực tốt nhất từ ​​trước đến nay là nước với một ít nước cốt chanh và một lượng nhỏ muối. Hãy uống hỗn hợp đó trong ngày. Uống một lượng nhỏ nước thường xuyên, cứ sau 15 hoặc 30 phút.

Về trang phục: Nghe có vẻ hơi lạ lùng, nhưng hãy bắt đầu chạy bộ và tập luyện với quần áo che kín toàn bộ cơ thể. Hãy bắt đầu thử cảm nhận sự khác biệt giữa việc chạy trong trang phục quần short và áo thun với quần dài và áo thun dài tay. Tất nhiên là vật liệu tổng hợp. Càng có nhiều không khí giữa cơ thể bạn và môi trường bên ngoài, bạn càng ít cảm thấy không khí nóng hơn.

Về giày: Nếu chạy nhiều dưới trời nắng nóng, bạn có thể cần mua một đôi giày lớn hơn một cỡ so với cỡ giày bạn thường mang. Ở nhiệt độ nóng, bàn chân của bạn có thể bắt đầu giãn ra.

Về tâm lý: Bạn cần coi bản thân như một vận động viên. Bạn không phải là một người chạy bộ rồi sau đó là một người bình thường vì bạn làm việc ở văn phòng hay gì đó. Bạn là người chạy bộ thực thụ nên bạn cần ăn, uống và suy nghĩ như một vận động viên.