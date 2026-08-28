Bi hài chuyện đại gia dạy con trong ‘Quý tử vượt giàu’

Trở lại với sở trường hài - gia đình, Thu Trang và Tiến Luật cùng dàn diễn viên kể cách dạy con thông qua hành trình giả nghèo trong “Quý tử vượt giàu”.

Đóng chính tác phẩm thứ 3 trong năm 2026, Thu Trang trở lại với sở trường hài - gia đình trong Quý tử vượt giàu. Lấy cảm hứng từ nguyên tác điện ảnh Hoa ngữ, bộ phim được biến tấu mượt mà cho phù hợp văn hóa Việt Nam, mang đến góc nhìn độc đáo về cách dạy con. Từ chất liệu hài trào phúng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, dự án gây chú ý về chất lượng trên đường đua phim lễ 2/9.

Thu Trang đã “hài duyên” trở lại

Chuyện phim theo chân vợ chồng ông Phát (Tiến Luật) và bà Diệp (Thu Trang) cùng kế hoạch đưa con trai Phú Quý (Hạo Khang) về sống trong cảnh thiếu thốn để cậu biết trân trọng giá trị lao động. Trở lại thế mạnh hài kịch, Thu Trang khắc họa hình ảnh người phụ nữ giàu nhưng không kiêu, sẵn lòng vì thương chồng con mà từ bỏ cuộc sống xa hoa, gánh vác “màn kịch” giả làm người nghèo suốt nhiều năm để con nên người.

Thu Trang trở lại thể loại hài - gia đình trong Quý tử vượt giàu.

Thu Trang thể hiện sự nhịp nhàng và nhập tâm ở mọi vai trò, dù là người vợ sát cánh bên Tiến Luật, người mẹ của Hạo Khang, hay người chị lớn của Ngô Kiến Huy. Dù với hình mẫu nào, nữ diễn viên đều xử lý ổn, đặc biệt thể hiện tốt nỗi giằng xé giữa một bên người chồng cứng rắn, còn một bên là khao khát bảo vệ tuổi thơ cho con.

Hạo Khang có diễn xuất ổn trong phim mới.

Bên cạnh Thu Trang, dàn diễn viên từ chính đến phụ đều tạo nên dấu ấn về mặt cảm xúc, khiến từng phân đoạn đều trở nên hấp dẫn. Là diễn viên trẻ được quan tâm thời gian gần đây, Hạo Khang được nhận xét thể hiện tròn trịa chân dung thiếu niên mẫu mực, thông minh và tình cảm, song cũng vì cách yêu thương chưa thỏa đáng từ cha mẹ mà tổn thương sâu sắc, rồi dần thấu hiểu, chấp nhận và đưa ra lựa chọn.

“Chất” của Nguyễn Quang Dũng

Dưới bàn tay “nhào nặn” của Nguyễn Quang Dũng, Quý tử vượt giàu lồng ghép mảng miếng hài thuần Việt, nhất là kết hợp âm nhạc và hình ảnh để đẩy mạnh “tràng cười” của khán giả. Ở 2/3 thời lượng đầu phim, người xem khó có thể ngơi nghỉ trước tình huống dở khóc dở cười của đôi vợ chồng giàu, từ chuyện “giấu của” với con trai đến hành trình hướng chàng quý tử đi đúng đường. Thế nhưng, ở hồi cuối, khán giả có thể cảm động khi đằng sau cả chiến dịch hàng năm trời là nỗi đau, sai lầm và hiểu lầm chồng chất của các nhân vật.

Phim lồng ghép nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Sau cùng, Nguyễn Quang Dũng không chỉ mang đến tiếng cười mà còn đặt ra góc nhìn về khó khăn phổ biến trong hành trình nuôi dạy con, không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình. Việc “giả nghèo nuôi con” xuất phát từ mong muốn bảo vệ và định hướng trẻ, nhưng nếu áp dụng không phù hợp, có thể hạn chế cơ hội để trẻ tự lập, trải nghiệm và học hỏi từ va vấp trong cuộc sống.

Tác phẩm cho thấy cách giáo dục và định hướng của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành tính cách, cũng như cách một người lựa chọn con đường phát triển. Khi kế hoạch của cha mẹ không còn phù hợp, Phú Quý dần tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Qua đó, hành trình trưởng thành được đặt trong sự cân bằng giữa vai trò định hướng, hỗ trợ của gia đình và khả năng tự chủ của mỗi người.

Tác phẩm truyền tải thông điệp nhân văn về hành trình nuôi dạy con.

Quý tử vượt giàu khai thác chủ đề quen thuộc về gia đình và cách nuôi dạy con, đồng thời tạo điểm mới với cách xây dựng cốt truyện. Tác phẩm kết hợp yếu tố hài hước với câu chuyện về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, qua đó đặt ra góc nhìn về cách các thành viên thấu hiểu, yêu thương và đồng hành cùng nhau trong quá trình trưởng thành.

Quý tử vượt giàu đang chiếu tại rạp.