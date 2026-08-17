Cách người trẻ yêu nước trong ‘Nghỉ hè sợ nghỉ hưu’ của Huỳnh Lập

Với “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, Huỳnh Lập mong muốn chinh phục khán giả các thế hệ với câu chuyện gần gũi và bất ngờ về tình thân, tình yêu nước đến từ góc nhìn trẻ.

Sau thành công từ Nhà gia tiên, Huỳnh Lập tái xuất màn ảnh rộng với dự án điện ảnh mới mang tên Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Vẫn khai thác chủ đề gia đình thuần Việt, nam đạo diễn lại mang đến thêm một "hương vị" độc đáo. Bằng cách lồng ghép tinh thần dân tộc cùng căn bệnh rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), tác phẩm mở ra một khía cạnh xúc động về cách người trẻ yêu nước.

Hành trình yêu nước của người trẻ

Chuyện phim xoay quanh Trí Bình (Cody Nam Võ) - chàng trai trẻ ôm hoài bão khởi nghiệp nhưng vấp phải sự phản đối từ gia đình. Cậu chọn về quê nghỉ hè nhằm thuyết phục ông nội Thời (NSƯT Cao Minh) hỗ trợ tài chính. Thế nhưng, khoảng cách thế hệ và nhân sinh quan khiến hai ông cháu liên tục “va chạm”. Hơn hết, điều khiến Trí Bình thêm phần khó hiểu đến từ chuỗi hiện tượng tâm lý kỳ lạ mà ông nội trải qua, buộc ông phải tách mình khỏi con cháu.

Phim khai thác chủ đề gia đình thuần Việt, nhưng mở rộng sang câu chuyện hậu chiến và ký ức người lính.

Ngay từ đầu, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đã đặt ra một vấn đề gây tò mò, đó là sự thật đằng sau cuộc đời của ông Thời. Dần dà, ai nấy đều phải vỡ òa trước sự thật về cơn đau mà ông mang trong mình nhiều thập kỷ, kể từ khi chiến tranh khép lại. Việc mất đi đồng đội, một phần cơ thể để lại cho ông di chứng khó xóa nhòa, hay chính là hiện tượng PTSD mà các cựu chiến binh thường gặp phải.

Không sa vào lối kể chuyện khô cứng, phim tận dụng góc nhìn tươi mới để tri ân đến các thương binh liệt sĩ, những ai đã ngã xuống vì hòa bình. Việc Trí Bình hiểu ra tấm lòng của ông nội dẫn lối cho thông điệp đáng suy ngẫm về lòng yêu nước. Tinh thần này không nên là “trend” mà phải bắt đầu từ sự lắng nghe, trân trọng ký ức của thế hệ cha ông. Như ông Bình đã nói, ông chỉ sợ “giới trẻ không hiểu ông đã nằm xuống vì điều gì”, như nhắn nhủ rằng yêu nước cũng cần lý trí, hiểu biết và sự chân thành.

Huỳnh Lập nay đã khác

So với Nhà gia tiên, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu cho thấy bước tiến của Huỳnh Lập ở quy mô sản xuất, đầu tư lẫn tầm vóc câu chuyện. Tác phẩm đánh dấu sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy của nam nghệ sĩ, không còn ôm đồm những cú “jump scare” như các tác phẩm đi trước.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Huỳnh Lập sau Nhà gia tiên.

Trái lại, anh can đảm mở rộng thế mạnh tâm linh của mình sang chủ đề người lính hậu chiến. Những vệt ký ức giằng xé của ông Thời được cụ thể hóa bằng góc nhìn xúc động, khiến người xem không sợ mà càng thương cho một người từng quên mình vì Tổ quốc. Ngoài ra, dàn nhân vật đại diện cho linh hồn người lính trở về với gia đình cũng lấy nước mắt của khán giả.

Những ký ức hậu chiến trong phim được kể bằng góc nhìn gần gũi, giàu cảm xúc.

Vào vai ông Thời, NSƯT Cao Minh có màn thể hiện ấn tượng khi khắc họa hình ảnh cô độc, dằn vặt bởi quá khứ bom đạn. Nam nghệ sĩ chấp nhận thử thách diễn với một chân xuyên suốt để truyền tải trọn vẹn sự kiên cường của nhân vật. Song song đó, Cody Nam Võ trở thành phát hiện lớn của Huỳnh Lập khi có màn chuyển biến tâm lý mượt mà, duyên dáng và trưởng thành.

Cody Nam Võ mang đến hình ảnh người trẻ vừa bốc đồng, vừa có khả năng thay đổi khi đối diện sự thật của gia đình.

Bên cạnh những góc quay sáng tạo, âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Hai ca khúc Thời thanh xuân và Rực rỡ được lồng ghép tinh tế, vang lên đúng điểm chạm của mạch phim. Phần nghe góp phần giúp các đại cảnh thêm hào hùng, khiến khán giả “nổi da gà” bởi tình cảm dạt dào mà phim gửi gắm.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là một sản phẩm điện ảnh chỉn chu về cảm xúc và góc nhìn của Huỳnh Lập. Phim đan cài tiếng cười với giây phút lắng đọng, cũng như nhắc khéo thế hệ trẻ về giá trị của tình thân, sự hy sinh thầm lặng của thế hệ đi trước và tình yêu thương đến từ trái tim.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.