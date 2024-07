Bị đâm trọng thương vì khuyên bạn nghỉ nhậu bằng nắm đấm

Điền dùng tay đấm vào mặt Trọng vì khuyên nghỉ nhậu nhưng không nghe. Trong lúc xô xát, Trọng dùng dao đâm Điền gây thương tích 23%.

Chiều 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị, bắt tạm giam đối với Lê Văn Trọng (SN 2005, ngụ thị xã Tịnh Biên, An Giang) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích".

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 8/5, Lê Văn Trọng cùng với một số bạn đến một quán phở trên địa bàn huyện Tri Tôn (An Giang) ăn nhậu. Tới khoảng 16h25 cùng ngày, Trọng thấy Trần Nhuận Điền (SN 1995, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) cùng với 2 người bạn đến quán phở ăn. Thấy người quen tới, nên Trọng cầm ly bia qua mời Điền uống rồi quay lại bàn tiếp tục nhậu với nhóm bạn.

Lê Văn Trọng tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Một lát sau, Điền đi qua bàn Trọng yêu cầu nhóm Trọng nghỉ nhậu, rồi dùng những lời lẽ thô tục chửi nhóm của Trọng.

Khi Trọng không chịu về, Điền bực tức nên dùng tay đánh vào mặt Trọng, rồi 2 bên lao vào nhau ẩu đả. Trong lúc xô xát, Trọng lấy dao trong tủ của quán phở đâm nhiều nhát vào người của Điền gây thương tích nặng. Lúc này, mọi người trong quán can ngăn, nên sự việc mới được tạm lắng.

Điền được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích 23%.