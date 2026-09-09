Bị chó cắn, mèo cào: Nhớ kỹ một nguyên tắc

Sau vụ bé gái 4 tuổi ở Đồng Tháp không qua khỏi vì bệnh dại, HCDC khuyến cáo người dân cần xử trí vết thương và tiêm phòng sớm sau khi bị chó, mèo cắn.

Một bé gái 4 tuổi (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) không qua khỏi vì bệnh dại sau gần 7 tuần xuất hiện vết thương vùng trán nghi liên quan đến chó.

Trước đó, vào đầu tháng 7, trong lúc chơi tại nhà ngoại ở phường Mỹ Phước Tây, bé bất ngờ khóc lớn. Người nhà phát hiện vùng trán của bé có vết thương hở dài khoảng 6 cm, chảy nhiều máu, đồng thời thấy một con chó chạy qua nên không xác định được vết thương do chó cắn hay ngã. Vì không chắc chắn, gia đình không tiêm vaccine hay huyết thanh dại cho trẻ.

Đến giữa tháng 8, bé nhập viện trong tình trạng nặng với các triệu chứng nghi ngờ bệnh dại. Kết quả xét nghiệm nước bọt sau đó dương tính với virus dại. Tối 22/8, gia đình xin đưa bé về nhà và bé không qua khỏi cùng ngày.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), người dân không nên chờ chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại phát bệnh mới đi tiêm phòng. Khi bị chó, mèo hoặc động vật có nguy cơ cắn, cào, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất cần thực hiện là: Xử lý vết thương ngay và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá nguy cơ, tiêm vaccine hoặc huyết thanh dại càng sớm càng tốt.

Virus dại lây truyền chủ yếu qua nước bọt của động vật mắc bệnh như chó, mèo, dơi, cáo... thông qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt tiếp xúc với vùng da bị tổn thương, niêm mạc. Nguy cơ phơi nhiễm không chỉ xảy ra với những vết cắn sâu mà còn có thể xuất hiện khi bị cào, trầy xước có khả năng tiếp xúc với nước bọt của động vật mắc bệnh.

HCDC khuyến cáo người dân không tự xác định con vật có mắc bệnh dại hay không để quyết định việc tiêm phòng. Ngay cả khi chó, mèo vẫn khỏe mạnh, người bị phơi nhiễm vẫn cần đến cơ sở y tế để được tư vấn. Việc theo dõi con vật chỉ là một yếu tố hỗ trợ đánh giá nguy cơ, không thay thế cho việc thăm khám và dự phòng sau phơi nhiễm.

Khi bị chó, mèo hoặc động vật có nguy cơ cắn, cào, cần lập tức rửa kỹ vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng liên tục ít nhất 15 phút. Sau đó, có thể sát trùng bằng povidone-iodine hoặc cồn y tế.

Người dân không nên đắp lá, bôi các chất không rõ nguồn gốc hoặc áp dụng các phương pháp dân gian lên vết thương. Việc trì hoãn tiêm phòng để chờ con vật có biểu hiện bệnh có thể khiến người bị phơi nhiễm bỏ lỡ cơ hội dự phòng.

Tùy tình trạng phơi nhiễm, bác sĩ có thể chỉ định vaccine phòng dại. Những trường hợp có nguy cơ cao có thể được chỉ định thêm huyết thanh kháng dại.

Đặc biệt, người bị cắn sâu, nhiều vết cắn hoặc có vết thương ở vùng đầu, mặt, cổ cần được đánh giá sớm do đây là những vị trí gần hệ thần kinh trung ương.

Bệnh dại gần như không thể điều trị khi đã xuất hiện triệu chứng. Vì vậy, HCDC khuyến cáo người dân cần xử lý vết thương và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt sau khi bị chó, mèo hoặc động vật có nguy cơ cắn, cào.