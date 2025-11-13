Bị 100 con ong vò vẽ tấn công, người đàn ông suy đa tạng, nguy kịch

Sau khi bị ong vò vẽ đốt hơn 100 vết, người đàn ông 45 tuổi rơi vào sốc phản vệ nặng, men gan tăng gấp 40 lần, suy đa tạng tiến triển.

Bệnh nhân được điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa điều trị thành công cho bệnh nhân bị suy đa tạng nguy kịch do ong vò vẽ đốt.

Bệnh nhân là ông C.V.M. (45 tuổi, trú tại Bắc Ninh). Ngày 4/11, trong lúc dọn dẹp sân thượng, ông vô tình làm vỡ tổ ong vò vẽ và bị hàng trăm con ong lao vào đốt. Người nhà lập tức đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Anh Quất sơ cứu, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng toàn thân sưng nề, khó thở, tức ngực, nghi sốc phản vệ nặng.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ độ III do ong vò vẽ đốt, theo dõi suy đa tạng và tiêu cơ vân cấp. Các bác sĩ nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị sốc phản vệ của Bộ Y tế gồm bù dịch, điều chỉnh điện giải, giảm đau, chống viêm, dùng thuốc kháng histamin và áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực.

Đến sáng 5/11, kết quả xét nghiệm cho thấy men gan của bệnh nhân tăng hơn 40 lần, chỉ số CK trong máu cao gấp 160 lần so với bình thường, biểu hiện tiêu cơ vân cấp và suy đa tạng tiến triển, tiên lượng rất nặng. Trước tình trạng này, các bác sĩ quyết định lọc máu hấp phụ kết hợp lọc máu liên tục nhằm loại bỏ độc chất và hỗ trợ chức năng gan, thận.

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng của ông M. cải thiện rõ rệt, huyết áp ổn định, tiểu tốt, các chỉ số xét nghiệm trở lại gần mức bình thường. Đến ngày 11/11, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

"Nếu không được xử trí và chuyển tuyến kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao", bác sĩ chuyên khoa II Ngọc Văn Lơ, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết.

Bác sĩ Lơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan khi bị ong đốt, nhất là khi có nhiều vết đốt hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng toàn thân, khó thở, mệt mỏi.

Theo thống kê của khoa, từ đầu tháng 11 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 11 ca ngộ độc, 10 ca rắn cắn và 2 ca bị ong đốt, trong đó nhiều trường hợp nguy kịch được cứu sống nhờ xử trí kịp thời.