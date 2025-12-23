Betagen và hành trình 'men ta mê' chinh phục giới trẻ

Giữa không gian lễ hội của Vạn Xuân Awards, Betagen để lại dấu ấn riêng với cách tiếp cận trẻ trung và gần gũi.

Từ 18/12 đến 21/12, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành tâm điểm sôi động với chuỗi hoạt động của Vạn Xuân Awards 2025. Trong đó, du khách có thể trải nghiệm gian hàng của Betagen với nhiều hoạt động tương tác thú vị.

Betagen tạo dấu ấn giữa không gian sáng tạo

Vạn Xuân Awards 2025 - giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức - không chỉ là đêm tôn vinh những chiến dịch truyền thông đột phá, đó còn là đại tiệc âm nhạc, sáng tạo và kết nối cộng đồng giữa lòng TP.HCM. Concert Gala Night quy tụ Mỹ Tâm, Đông Nhi, Isaac, Hòa Minzy cùng dàn nghệ sĩ V-pop, các khu trưng bày tương tác, minigame và hàng loạt hoạt động trải nghiệm biến phố đi bộ Nguyễn Huệ thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của giới trẻ.

Gian hàng Betagen nổi bật với màu đỏ giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ tại sự kiện Vạn Xuân Awards 2025.

Giữa không gian rực rỡ ấy, booth Betagen nổi bật với những trải nghiệm thú vị: Thưởng thức sữa uống lên men Betagen, đá tuyết mát lạnh, kem cuộn Thái Lan, photobooth check-in và các hoạt động trò chơi tương tác cùng những phần quà hấp dẫn. Với không gian mở, dễ tiếp cận, đầy màu sắc, Betagen - thương hiệu sữa uống lên men đến từ Thái Lan - không chỉ đơn thuần là thương hiệu có mặt tại sự kiện, mà còn là một phần của nhịp sống sôi động, năng lượng tích cực mà giới trẻ tìm kiếm.

Từ những hoạt động sáng tạo và cách kết nối khác biệt, Betagen đã được vinh danh "Thương hiệu thức uống dinh dưỡng sáng tạo của năm" tại Vạn Xuân Awards 2025 - một ghi nhận cho cách thương hiệu đưa sản phẩm dinh dưỡng đến gần hơn với lối sống hiện đại.

Năm 2025, Betagen chọn một cách kể chuyện khác, không dùng thuật ngữ khoa học khó nhớ, thay vào đó là thông điệp đơn giản: “Men ta mê là Betagen”.

“Men” là lợi khuẩn sinh ra từ quá trình lên men tự nhiên, có vai trò cân bằng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa - lợi ích sức khoẻ mà Betagen mang lại với hàng tỷ lợi khuẩn Lactobacillus Casei. Ngoài ra, “men ta mê” được nói đến như một bạn đồng hành thân thuộc, chất xúc tác mang đến sự hứng khởi để bạn yên tâm tận hưởng trọn vẹn các hoạt động trong ngày - từ buổi sáng bận rộn, đến chiều tối rộn ràng cùng bạn bè.

Trải nghiệm thương hiệu tại Vạn Xuân Awards

Từ 18/12 đến 21/12, ghé thăm booth của Betagen tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, bạn không cảm thấy đang ở một gian hàng quảng cáo. Thay vào đó là một điểm dừng chân thú vị giữa hành trình khám phá lễ hội.

Nhiều hoạt động thú vị như kem cuộn Thái Lan, đá tuyết mát lạnh, game tương tác nhập vai hay bong bóng tạo hình thu hút rất nhiều khách hàng đến trải nghiệm.

Bạn có thể thưởng thức các sản phẩm sữa uống lên men từ Betagen với nhiều lựa chọn mùi vị thơm ngon như nguyên bản, cam, dứa... Ngoài ra, tại booth Betagen còn có các hoạt động thú vị khác, từ dùng thử kem cuộn Thái Lan mát lạnh, chụp ảnh tại photobooth đầy màu sắc, đến tham gia các trò chơi tương tác để nhận những phần quà hấp dẫn. Tất cả đều xoay quanh tinh thần năng lượng - vui - khỏe mà Betagen muốn mang đến. Không gian này giúp người dùng thử sản phẩm, đồng thời tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ, đáng nhớ - đúng như cách giới trẻ hôm nay muốn kết nối với thương hiệu.

Betagen đạt giải thưởng "Thương hiệu thức uống dinh dưỡng sáng tạo của năm" 2025 cùng với agency đồng hành WinWin Communication tại Vạn Xuân Awards.

Giải thưởng "Thương hiệu thức uống dinh dưỡng sáng tạo của năm" đánh dấu cột mốc trong hành trình làm mới hình ảnh của Betagen. Đây là sự ghi nhận cho cách thương hiệu đưa probiotic trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với đời sống hàng ngày. Đồng thời, đây cũng là động lực để Betagen tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng trong những năm tới.

Đại diện Betagen, ông Lê Ngọc Tú, và đại diện WinWin Communication, bà Nguyễn Đặng Phương Trang tại lễ trao giải (thứ 7 từ trái sang phải).

Với Betagen, việc chăm sóc sức khỏe có thể vui, gần gũi và dễ dàng hòa vào nhịp sống năng động mỗi ngày, đúng như thông điệp“Men ta mê là Betagen”.