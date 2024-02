Trung phong người Pháp không được HLV Marcelo Gallardo điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Navbahor thuộc lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League diễn ra ngày 15/2.

Benzema sẽ không thể góp mặt trong thành phần Al Ittihad đá trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League.

Theo luật của AFC Champions League, mỗi đội bóng được phép đăng ký 5 suất cho các cầu thủ không thuộc châu Á. Lúc này, HLV Marcelo Gallardo của Al Ittihad chọn Ahmed Hegazy, N'Golo Kanté, Fabinho, Romarinho và Abderrazak Hamdallah.

Theo AS, lý do Benzema bị gạch tên khỏi đội hình Al Ittihad do thiếu nhịp độ thi đấu, chủ yếu do vắng mặt ở giai đoạn tập huấn của CLB tại Dubai hồi đầu năm. Hiện Benzema được cho là phải ở lại Saudi Arabia, anh đang tập luyện một mình tại đại bản doanh CLB.

Với Al Ittihad, trận đấu gặp Navbahor trên đất Uzbekistan rất quan trọng. Song, việc HLV Marcelo Gallardo dứt khoát gạch tên Benzema bất chấp cầu thủ này không hề dính chấn thương cho thấy sự cứng rắn của đội bóng. Họ chấp nhận và sẵn sàng với cuộc sống không có tiền đạo người Pháp.

Sau thời gian "nổi loạn", Benzema đã hội quân cùng Al Ittihad. Song, HLV Marcelo Gallardo không muốn đặt cược vào cầu thủ gây ra quá nhiều rắc rối cho đội bóng. Hơn nữa, cựu sao Real Madrid vẫn chưa đạt 100% phong độ tốt nhất.

Cũng theo AS, đối thủ Navbahor của Al Ittihad không hề dễ bị bắt nạt. Tại vòng bảng, đại diện Uzbekistan chỉ thua một trận trước Al Hilal. Đến trận lượt về tại Saudi Arabia, họ thậm chí có được kết quả hòa.