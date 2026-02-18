Benfica làm xấu hình ảnh Champions League

Thay vì nói về chuyên môn, Champions League lại phải đối diện với một vết gợn ngoài sân cỏ.

Jose Mourinho trong trận Benfica gặp Real Madrid.

Có những đêm Champions League khiến người ta bàn về chiến thuật, về những đường chuyền, về một bàn thắng đẹp. Nhưng cũng có những đêm mà bóng đá bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Trận Benfica thua 0-1 trước Real Madrid thuộc lượt đi vòng play-off Champions League rạng sáng 18/2 rơi vào trường hợp thứ hai.

Vết gợn ở Da Luz

Chúng ta chưa biết chính xác điều gì đã xảy ra giữa Vinicius và Prestianni. Có thể phải chờ UEFA. Có thể sự thật sẽ được làm rõ.

Nhưng điều diễn ra sau đó thì không cần suy đoán. Ai theo dõi trận đấu đều thấy bầu không khí ở Da Luz thay đổi hẳn.

Thay vì giữ sự tập trung cho trận đấu, khán đài chuyển hướng sang Vinicius. Những tiếng la ó kéo dài, những cử chỉ chế giễu, những vật thể bị ném xuống sân.

Cảm xúc là điều bình thường trong bóng đá. Nhưng khi nó vượt quá giới hạn, trận đấu không còn là một cuộc so tài nữa.

Điều đáng tiếc là Benfica từng cho thấy họ đủ khả năng đánh bại Real Madrid bằng chuyên môn. Cách đây vài tuần, họ chơi đầy tự tin, khai thác triệt để những khoảng trống và buộc đối thủ phải trả giá. Khi đó, Da Luz là biểu tượng của sự cuồng nhiệt đúng nghĩa.

Trận Benfica gặp Real Madrid bị che phủ bởi những scandal.

Lần này, Benfica không còn giữ được hình ảnh ấy. Đội bóng áo đỏ chơi thiếu sắc nét. Rafa Silva không tạo được ảnh hưởng như kỳ vọng. Schjelderup xử lý rối rắm. Sudakov vào sân quá muộn để xoay chuyển thế trận. Benfica không duy trì được áp lực, và quan trọng hơn, không giữ được cái đầu lạnh.

Prestianni và Otamendi thi đấu với nguồn năng lượng rất căng. Có lúc đó là sự quyết liệt cần thiết. Nhưng có lúc nó giống sự thách thức.

Trong bóng đá đỉnh cao, sự khác biệt giữa cá tính và hành vi quá đà rất mong manh. Khi ranh giới ấy bị xóa nhòa, đội bóng sẽ phải trả giá.

Ở bên kia chiến tuyến, Real Madrid không quá bùng nổ. Họ đơn giản là kín kẽ hơn. Họ không để mình bị cuốn vào nhịp độ cảm xúc của đối phương.

Khi trận đấu bị gián đoạn, Real Madrid giữ được cấu trúc. Khi áp lực tăng lên, họ không đánh mất khoảng cách đội hình.

Jose Mourinho ban đầu giữ được sự điềm tĩnh. Nhưng rồi ông cũng phản ứng mạnh mẽ với quyết định không rút thẻ vàng thứ hai cho Vinicius. Có thể ông đúng về mặt lập luận.

Nếu Vinicius bị truất quyền thi đấu, cục diện lượt về sẽ khác. Nhưng cách Mourinho thể hiện lại khiến mọi thứ nóng hơn. Và chiếc thẻ đỏ dành cho ông không phải điều bất ngờ.

Mourinho bị truất quyền chỉ đạo trong trận Benfica thua Real Madrid 0-1.

Benfica tự làm xấu mình

Vấn đề lớn nhất của Benfica không nằm ở một tình huống cụ thể. Nó nằm ở cách cả tập thể phản ứng khi trận đấu trượt khỏi quỹ đạo.

Khi cảm xúc lấn át chiến thuật, đội bóng sẽ đánh mất sự cân bằng. Real Madrid không cần quá nhiều cơ hội để tạo lợi thế. Họ chỉ cần sự hỗn loạn của đối phương.

UEFA sẽ phải điều tra và đưa ra kết luận rõ ràng. Những hành vi liên quan đến phân biệt chủng tộc, nếu có, không thể được bỏ qua.

Nhưng song song với đó, Benfica cũng cần tự nhìn lại cách mình phản ứng. Một CLB lớn không chỉ được đánh giá qua thành tích, mà còn qua cách hành xử trong những thời điểm căng thẳng nhất.

Da Luz từng là nơi tạo ra những đêm châu Âu rực lửa. Đêm này, ánh sáng ấy bị che mờ bởi tranh cãi và căng thẳng. Không phải vì Benfica thua trận, mà vì họ đã để cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bóng đá đỉnh cao đòi hỏi đam mê. Nhưng đam mê không đồng nghĩa với sự quá khích. Khi giới hạn bị phá vỡ, hình ảnh của cả sân vận động sẽ bị tổn hại. Và đó mới là điều khiến người ta tiếc nuối nhất sau một trận đấu lẽ ra có thể được nhớ đến vì chuyên môn.