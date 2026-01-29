Bên trong khu lưu giữ thi hài hiến tặng tại Đại học Y Dược TP.HCM

|
Lễ Macchabée, nghi thức tri ân những người hiến thi hài cho y học, được tổ chức tại bộ môn Giải phẫu, Đại học Y Dược TP.HCM ngày 29/1. Hai bên lối đi, sinh viên đứng thành hàng ngay ngắn, trong trang phục chỉnh tề. Tất cả lặng im, cúi đầu khi thi hài được đưa qua. Không có tiếng nhạc, sự trang nghiêm tự thân trở thành lời tiễn biệt sâu sắc nhất.
|
Đây cũng là dịp để trường mời thân nhân của những người hiến xác đến để họ gặp mặt người thân và cùng tri ân cho họ. Nhiều người xúc động khi được nhìn thấy người thân đã mất nhiều năm.
|
Không gian tổ chức lễ vốn là phòng học thực hành giải phẫu quen thuộc của sinh viên y khoa. Nơi hằng ngày vang tiếng giảng bài, hôm nay chìm trong sự tĩnh lặng. Những ánh mắt sinh viên dõi theo lễ tri ân với sự kính trọng tuyệt đối. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi họ dừng lại giữa nhịp học tập gấp gáp. Để nhớ rằng y học bắt đầu từ lòng biết ơn.
|
Một người phụ nữ đứng khóc lặng lẽ bên ngoài phòng tri ân. Ba của chị mất và hiến xác năm 2015. Đây là lần thứ 2 trong 11 năm qua chị được thấy gương mặt của ba.
|
Từ phải qua, Nguyễn Văn Hoài Nam và Hồ Ngọc Vân (Khoa Y tế Công cộng), thành tâm tri ân những thi hài trong buổi lễ. "Đây là những người thầy thầm lặng mà người theo học ngành y như chúng em không bao giờ quên", Hoài Nam chia sẻ.
|
Người dân có nguyện vọng hiến xác sẽ đến đăng ký trực tiếp tại văn phòng bộ môn Giải phẫu. Hồ sơ được lưu giữ cẩn thận như một cam kết lâu dài với y học. Khi người hiến qua đời, bộ môn sẽ chủ động đến tiếp nhận thi hài. Mọi thủ tục đều được thực hiện nhanh chóng nhưng trang nghiêm. Đó là cách nhà trường giữ trọn niềm tin của người đã khuất.
|
PGS.TS Nguyễn Hoàng Vũ, Trưởng bộ môn Giải phẫu học, cho biết riêng năm 2025, bộ môn tiếp nhận 1.499 hồ sơ đăng ký hiến thi hài. Tổng số người đăng ký đến nay đã hơn 37.700 trường hợp. Trong năm qua, nhà trường tiếp nhận 35 thi hài hiến tặng. Với những thi hài đã hoàn thành sứ mệnh, Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức hỏa táng và hoàn trả tro cốt cho thân nhân. Đến nay, 828 bộ tro cốt đã được trao lại.
|
Bên cạnh thi hài ướp, bộ môn còn có khu bảo quản thi hài tươi bằng hệ thống tủ lạnh chuyên dụng. Nhiệt độ được duy trì từ -10 đến -15 độ C để đảm bảo chất lượng thi hài. Thi hài tươi chưa qua xử lý hóa chất, giữ nguyên cấu trúc giải phẫu. Đây là nguồn học liệu quan trọng cho đào tạo chuyên sâu, đặc biệt với bác sĩ sau đại học. Hiện khu bảo quản này lưu trữ hơn 40 thi hài tươi. Mỗi tủ lạnh có thể chứa từ 4 đến 5 thi hài. Những thi hài này được sử dụng cho các lớp phẫu thuật thực nghiệm. Sau khi thực hành, thi hài lại được đưa về bảo quản. Thời gian lưu trữ có thể kéo dài nhiều năm.
|
Sau khi tiếp nhận, thi hài được đặt vào quan tài inox và phủ vải như một nghi thức tri ân. Thi hài được đưa về trường trong vòng 8 giờ, chậm nhất không quá 24 giờ. Từng thao tác đều được thực hiện cẩn trọng, đúng quy trình. Không có sự vội vã trong khoảnh khắc này. Bởi đây là sự khởi đầu của một hành trình cho đi khác.
|
Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy xúc động đứng trong khu thực tập giải phẫu, nơi đang có hơn 30 thi hài người hiến xác. Chú của cô từng hiến xác tại đây, gia đình cô cũng có 5 người đăng ký sẽ hiến xác cho ngành giáo dục y tế.
|
Sau khi đọc văn tế, đoàn dâng hương lặng lẽ rời hội trường, nối bước nhau tiến vào khu lưu giữ thi hài hiến tặng. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong hành lang dài. Trước mỗi thi hài, từng nén nhang được thắp lên bằng sự kính cẩn và biết ơn. Làn khói mỏng lan dần, như lời tri ân gửi đến những con người đã chọn cách cho đi sau cùng. Khoảnh khắc ấy kết nối người sống và người đã khuất bằng sự tôn trọng và nhân văn sâu sắc.
|
Lễ Macchabée không chỉ là lời tri ân. Đây còn là bài học y đức dành cho sinh viên. Những thi hài hiến tặng được xem là “người thầy thầm lặng”. Họ dạy bằng sự hy sinh không lời. Và để lại dấu ấn lâu dài trong hành trình làm nghề của mỗi bác sĩ.
|
Một thân nhân đứng bên ngoài trước căn phòng tri ân, lặng lẽ nhìn vào trong khu vực để các thi hài người hiến xác.
|
Khu thực tập giải phẫu xác là nơi tiếp nhận và lưu giữ thi hài hiến tặng cho đào tạo và nghiên cứu. Không gian khép kín, kiểm soát nghiêm ngặt và vận hành theo quy trình chặt chẽ. Với cán bộ và sinh viên, đây không chỉ là nơi học tập. Mà còn là nơi nhắc nhở về trách nhiệm nghề nghiệp.
|
Phòng mổ thực nghiệm được thiết kế tương tự phòng mổ bệnh viện. Hệ thống đèn mổ, camera, nội soi và bàn mổ hiện đại được trang bị đầy đủ. Sinh viên và bác sĩ thực hành các kỹ thuật phức tạp ngay tại đây. Những ca mổ không có nhịp tim vẫn mang giá trị sống còn. Bởi chúng góp phần cứu người trong tương lai.
|
Trong mỗi buổi thực hành, thi hài được nâng lên khỏi bồn để sinh viên học tập. Sau khi kết thúc buổi học, thi hài lại được hạ xuống và tiếp tục bảo quản. Quy trình này lặp lại qua nhiều năm, nhiều thế hệ sinh viên. Mỗi lần tiếp xúc, sinh viên đều được nhắc nhở về sự tôn trọng. Kiến thức luôn đi cùng đạo đức nghề nghiệp.