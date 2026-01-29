Bên trong khu lưu giữ thi hài hiến tặng tại Đại học Y Dược TP.HCM

Bên cạnh thi hài ướp, bộ môn còn có khu bảo quản thi hài tươi bằng hệ thống tủ lạnh chuyên dụng. Nhiệt độ được duy trì từ -10 đến -15 độ C để đảm bảo chất lượng thi hài. Thi hài tươi chưa qua xử lý hóa chất, giữ nguyên cấu trúc giải phẫu. Đây là nguồn học liệu quan trọng cho đào tạo chuyên sâu, đặc biệt với bác sĩ sau đại học. Hiện khu bảo quản này lưu trữ hơn 40 thi hài tươi. Mỗi tủ lạnh có thể chứa từ 4 đến 5 thi hài. Những thi hài này được sử dụng cho các lớp phẫu thuật thực nghiệm. Sau khi thực hành, thi hài lại được đưa về bảo quản. Thời gian lưu trữ có thể kéo dài nhiều năm.