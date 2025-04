Bellingham gửi lời cảnh báo tới Arsenal

Real Madrid nổi tiếng với những cuộc lội ngược dòng đáng nhớ ở đấu trường châu Âu, và Bellingham tin rằng trận đấu tại Bernabeu sẽ là một “đêm dành riêng cho Real Madrid”, với cơ hội để đội bóng của anh thêm một lần nữa viết nên lịch sử.

“Remontada… tôi nghe cụm từ này cả triệu lần trong tuần qua”, Bellingham chia sẻ. “Tôi xem rất nhiều video và điều đó thật sự truyền động lực. Đây là một đêm mà Real Madrid luôn có thể làm được, một đêm mà chúng tôi quen thuộc ở đây. Hy vọng chúng tôi sẽ viết tiếp thêm một đêm đặc biệt”.

Cầu thủ người Anh không giấu sự tự tin: “Kết quả lượt đi là một trong những tồi tệ nhất mà chúng tôi có thể tưởng tượng, nhưng điều đáng mừng là mọi người đều tin chắc rằng chúng tôi sẽ lội ngược dòng. Cảm giác này thật tuyệt vời. Điều đó cho thấy niềm tin vào tài năng của chúng tôi, và tôi biết mình đang ở câu lạc bộ tốt nhất thế giới”.

Real Madrid từng khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng với những màn lội ngược dòng kinh điển trong quá khứ, và Bellingham khẳng định rằng anh cảm nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ câu lạc bộ mỗi khi đội bóng gặp khó khăn.

Ở trận tứ kết lượt đi trên sân Emirates, Real Madrid thảm bại 0-3 trước Arsenal. Tiền vệ Declan Rice toả sáng rực rỡ với hai siêu phẩm đá phạt thành bàn, mang về lợi thế lớn cho “Pháo thủ” thành London.

Bellingham thừa nhận mình đã bất ngờ trước chất lượng các cú sút của Rice. Anh nói: “Tôi biết Rice có khả năng đá phạt tốt, nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy thực hiện những cú sút như vậy. Cảm ơn anh ấy vì những bàn thắng đó”.

Mặc dù có thông tin cho rằng mối quan hệ trong phòng thay đồ của Madrid đã căng thẳng, với Bellingham được cho là đã xung đột với Antonio Rudiger, tiền vệ này khẳng định: “Đó là bóng đá, cảm xúc cao trong các buổi tập là điều bình thường. Mỗi một cuộc xung đột đều có nhiều cuộc giao tiếp tích cực khác. Miễn là đội bóng vẫn tôn trọng nhau và có những cuộc trao đổi thẳng thắn, mọi chuyện đều ổn”.

Trong khi đó, Arsenal, với tinh thần tự tin cao, khẳng định rằng sẽ không chỉ bảo vệ lợi thế mà còn tiếp tục tấn công để giành chiến thắng tại Bernabeu. Thủ môn David Raya cho biết: “Cảm giác không phải là lo lắng mà là sự tự tin. Chúng tôi đến đây để tạo dựng lịch sử của mình và giành chiến thắng”.

Huấn luyện viên Mikel Arteta nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố cảm xúc trong trận đấu này. Ông nêu quan điểm: “Chúng tôi chưa bao giờ vô địch Champions League và đây là cơ hội tuyệt vời để tạo ra lịch sử. Các cầu thủ cần phải trải nghiệm và cảm nhận từng khoảnh khắc trên sân, để giành chiến thắng và tiến xa hơn”.

