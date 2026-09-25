Bé trai ở TP.HCM chào đời với làn da như vảy cá

Bé trai sinh non tại TP.HCM chào đời với làn da khô, căng bóng, nứt nẻ, kèm lộn mi và môi kéo căng. Sau 12 ngày điều trị, tình trạng da, mắt và hô hấp của trẻ cải thiện.

Bé trai sinh ra với làn da căng bóng. Ảnh: BVCC.

Ngày 25/9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa điều trị thành công cho một bé trai sinh non mắc Lamellar Ichthyosis (vảy cá dạng phiến) - bệnh da di truyền hiếm gặp.

Trước đó, ngày 6/9, chị T.T.H.N. (45 tuổi), mang thai 35 tuần 2 ngày, nhập viện trong tình trạng thai ngôi ngang, vỡ ối. Các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai, bé trai chào đời với cân nặng 3,1 kg. Ngay sau sinh, trẻ suy hô hấp, da khô, nứt nẻ, căng bóng. Mi mắt bị lộn, môi kéo căng khiến trẻ khó bú. Sau khi được da kề da với mẹ, trẻ được chuyển đến khoa Bệnh lý Sơ sinh để tiếp tục theo dõi và điều trị.

“Lúc nhìn thấy con, tôi vui lắm vì cuối cùng cũng được gặp con sau những tháng ngày mang thai. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì tôi lại lo khi thấy da con khác với những em bé bình thường, mắt và môi của con cũng bị ảnh hưởng”, người mẹ nhớ lại.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định trẻ có biểu hiện nghi ngờ bệnh vảy cá bẩm sinh. Trẻ được theo dõi sát hô hấp, thân nhiệt, dịch và điện giải. Đồng thời trẻ được chăm sóc da nhằm giữ ẩm, hạn chế mất nước và bảo vệ hàng rào da. Tình trạng lộn mi được theo dõi để bảo vệ mắt. Trẻ cũng được hỗ trợ hô hấp bằng nCPAP.

Sau một tuần điều trị, tình trạng da và mắt cải thiện, hô hấp ổn định. Trẻ ăn sữa hoàn toàn và được xuất viện sau 12 ngày.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trần Thị Huyền Dung, Phó khoa điều hành khoa Bệnh lý Sơ sinh, cho biết Ichthyosis (vảy cá bẩm sinh) là nhóm bệnh có thể khiến da trẻ khô, căng bóng, bong vảy hoặc xuất hiện lớp màng ngay sau sinh. Một số trường hợp có lộn mi, lộn môi, ảnh hưởng đến mắt và khả năng bú.

Khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, trẻ có nguy cơ mất nước, rối loạn thân nhiệt và nhiễm trùng, đặc biệt ở trẻ sinh non. Sau xuất viện, gia đình cần tiếp tục dưỡng ẩm và chăm sóc da theo hướng dẫn, không tự ý dùng thuốc hoặc sản phẩm bôi da, nhất là corticosteroid.

Ngoài các bệnh da bẩm sinh, trẻ em có thể gặp nhiều dạng viêm da dị ứng như viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc và mề đay. Các bệnh này có biểu hiện khác nhau nhưng thường liên quan đến phản ứng của da trước các yếu tố kích thích hoặc dị nguyên.

Viêm da dị ứng thường khiến da trẻ khô, đỏ, ngứa, có thể bong vảy hoặc xuất hiện tổn thương tại mặt, tay chân và các vùng nếp gấp. Trong khi đó, viêm da tiếp xúc có thể xảy ra sau khi da tiếp xúc với một số chất gây kích ứng hoặc dị ứng. Mề đay thường biểu hiện bằng những vùng da nổi sẩn, phù, ngứa và có thể xuất hiện đột ngột.

Khi da bị tổn thương và trẻ gãi nhiều, nguy cơ trầy xước, nhiễm trùng hoặc bội nhiễm da có thể tăng lên. Vì vậy, nếu trẻ có tổn thương da kéo dài, lan rộng, rỉ dịch, đóng vảy bất thường hoặc kèm sốt, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để xác định nguyên nhân và được điều trị phù hợp, không tự ý dùng thuốc bôi.