Bé trai 7 tuổi đạp xe qua trạm bơm, ngã xuống hói nước tử vong ở Huế

Cháu N.Đ.Đ.K (SN 2019) đạp xe ngang qua khu vực trạm bơm điện Quảng Thành không may ngã xe, rơi xuống hói nước và tử vong.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế vừa phối hợp tìm kiếm thi thể một bé trai bị đuối nước xảy ra tại khu vực trạm bơm ở phường Hoá Châu (TP Huế). Nạn nhân được xác định là cháu N.Đ.Đ.K (SN 2019).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 8/11, cháu N.Đ.Đ.K đạp xe ngang qua khu vực trạm bơm điện Quảng Thành không may ngã xe, rơi xuống hói nước.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: FB Nhật Hoàng

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2 phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế) triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân. Đến 14h20 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé.

Cách đây ít ngày, cơ quan chức năng và người dân xã Long Quảng (TP Huế) phát hiện một học sinh tiểu học tử vong bên bờ suối tại địa phương, nghi do đuối nước.

Nạn nhân được xác định là P.V.P (SN 2017, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Long Quảng), trú tại thôn A Gôn (xã Long Quảng). Được biết, P. đang ở với bà nội, bố mẹ đi làm ăn xa.

Khoảng 11h ngày 4/11, sau khi tan học, không thấy P., gia đình lo lắng trình báo với chính quyền địa phương để tổ chức phối hợp tìm kiếm.

Đến khoảng 14h15 cùng ngày, người dân cùng lực lượng tìm kiếm thấy P. bất tỉnh bên bờ suối A Ka (thuộc khu vực thôn A Rơng, xã Long Quảng). Mặc dù lực lượng chức năng và người dân lập tức sơ cứu cấp cứu, song cháu bé không qua khỏi.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu P. được xác định nghi do đuối nước. Công an xã Long Quảng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.