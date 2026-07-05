Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành dã man chỉ vì không ăn, đứng khóc

Không chịu ăn và đứng khóc, bé gái 3 tuổi ở TP.HCM bị người tình của mẹ nhiều lần đánh đập.

Ngày 5/7, Công an phường Lái Thiêu (TP.HCM) thông tin đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Hiền Phúc (SN 2001) để điều tra về hành vi hành hạ bé gái 3 tuổi là con riêng của người phụ nữ sống chung như vợ chồng với đối tượng này.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 19h30 ngày 3/7, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Lái Thiêu phát hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một bé gái bị người đàn ông liên tục đánh đập tại căn nhà trên đường Vĩnh Phú 38, khu phố Vĩnh Phú.

Bực tức vì bé không chịu ăn, người đàn ông nhiều lần đánh đập con riêng của người tình. Ảnh: Cắt từ video chia sẻ MXH.

Qua xác minh, người có hành vi bạo hành bé gái là Nguyễn Hiền Phúc, hiện sinh sống tại phường Lái Thiêu. Phúc chung sống như vợ chồng với chị V. (SN 2000, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM). Nạn nhân là bé gái H.B.T.D. (3 tuổi, con riêng của chị V.) đang sống cùng mẹ và Phúc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, Phúc đã nhiều lần dùng tay, chân đánh đập bé D. Đáng chú ý là vào ngày 26/3, do bực tức vì bé không chịu ăn và đứng khóc, Phúc đã dùng chân đạp vào người nạn nhân khiến cháu bé ngã xuống nệm. Chưa dừng lại, đối tượng này còn tiếp tục đánh vào mông và tát vào mặt bé gái.

Phúc đang bị công an bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an phường Lái Thiêu.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Lái Thiêu đã mời Nguyễn Hiền Phúc đến trụ sở để làm việc.

Đến khoảng 23h ngày 3/7, cơ quan công an đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an phường Lái Thiêu tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.