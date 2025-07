Bayern Munich tìm người thay Musiala

Rạng sáng 6/7, Musiala dính chấn thương nghiêm trọng ở trận gặp PSG tại tứ kết FIFA Club World Cup 2025™. Theo Bild, ngôi sao người Đức bị gãy xương mác trái và tổn thương nhiều dây chằng. Anh dự kiến nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tháng.

Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Bayern ở mùa 2025/26, bởi Musiala luôn là cầu thủ có vai trò quan trọng tại sân Allianz Arena trong hơn 2 năm qua.

Theo Bild, Bayern đã bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm người thay thế Musiala. Sau khi để mất Florian Wirtz vào tay Liverpool, "Hùm xám" đang săn lùng một tiền vệ tấn công để làm phương án "chữa cháy" cho Musiala.

Nico Williams và Jamie Gittens từng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ Bayern, nhưng cả hai đều từ chối gia nhập "Hùm xám".

Hiện tại, Bayern đã đạt thỏa thuận cá nhân để chiêu mộ tiền đạo đa năng Nick Woltemade của Stuttgart. Phía Stuttgart đang đòi 100 triệu euro cho Woltemade, trong khi Bayern chỉ chấp nhận trả 50 triệu euro.

Với khả năng chơi ở vị trí tiền đạo và tiền vệ tấn công, Woltemade có thể là sự thay thế tạm thời cho Musiala trong thời gian tới. Tuy nhiên, rõ ràng chỉ riêng Woltemade sẽ không đủ.

Bayern đã thu về hơn 50 triệu euro khi dừng chân ở tứ kết FIFA Club World Cup 2025™. Đây là số tiền có thể giúp họ đầu tư vào thị trường chuyển nhượng trong hè này.

