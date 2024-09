Bayern Munich quá mạnh

3 trận đấu, 11 bàn thắng được ghi, để thủng lưới 3 lần. Bayern Munich bắt đầu thị uy sức mạnh ở giải đấu cao nhất của nước Đức. Những ai nghi ngờ "Hùm xám" xứ Bavaria có lẽ nên nhìn nhận lại.

Trên sân Holstein-Stadion của Holstein Kiel rạng sáng 15/9 (giờ Hà Nội), Bayern Munich trút cơn mưa bàn thắng lên chủ nhà với chiến thắng 6-1. Harry Kane lập hat-trick, trong khi tân binh Michae Olise có bàn đầu tiên cho CLB mới.

Không có nhiều điều để nói về màn trình diễn của Bayern Munich ở vòng 3 Bundesliga. Họ quá mạnh, còn Holstein Kiel đơn giản không phải đối thủ xứng tầm với thầy trò Kompany. Ngay trong 15 phút đầu tiên của hiệp 1, Bayern Munich ghi 3 bàn vào lưới chủ nhà.

Ngay phút thứ 1, Jamal Musiala đã mở tỷ số. Khi thời gian của trận đấu trôi được 1/3, Bayern Munich dẫn trước Holstein Kiel cách biệt 3 bàn. Khép lại 45 phút đầu tiên, "Hùm xám" dẫn trước đối thủ 4-0.

Kane trải qua thêm trận đấu đáng nhớ trong sự nghiệp. Trong năm thứ hai khoác áo Bayern Munich, tiền đạo người Anh có hat-trick thứ năm tại Bundesliga. Đáng chú ý, gặp Holstein Kiel mới là trận thứ 35 của cựu tiền đạo Tottenham Hotspur. Mùa này, sau 3 trận tại Bundesliga, Kane bỏ túi 4 pha lập công.

3 điểm giành được giúp Bayern Munich vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga. Sau mùa giải "thảm họa" khi trắng tay trên mọi đấu trường, đội chủ sân Allianz Arena dần gỡ gạc lại hình ảnh. Dù vậy, HLV Kompany vẫn tỏ ra thận trọng.

"Tôi nói rồi, đây mới chỉ là trận đấu thứ ba tại Bundesliga. Tôi biết vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng rất quan trọng với Bayern Munich, thế nhưng mới chỉ 3 trận đấu trôi qua", HLV Kompany cho biết. "Hôm nay, Bayern Munich chơi tốt. Nhưng đến trận đấu tiếp theo, chúng tôi cũng phải tiếp tục duy trì phong độ như vậy. Bayern Munich cần làm điều đó liên tục".

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.