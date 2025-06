Bayern Munich đi vào lịch sử FIFA

Bayern Munich chứng minh sức mạnh vượt trội trước Auckland City. Với 34 lần vô địch Bundesliga và đội hình có giá trị lên tới 903 triệu euro, "Hùm xám" không gặp nhiều khó khăn để vùi dập đối thủ.

FIFA ghi nhận cuộc đối đầu vừa qua là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử các giải đấu do Liên đoàn này tổ chức. Trước đó, kỷ lục thuộc về Al Hilal với trận thua 1-6 trước Al Jazeera tại giải Club World Cup 2002.

Khi còn giữ thể thức cũ, FIFA World Cup đã chứng kiến nhiều trận thua đậm trong suốt lịch sử từ năm 1930, nhưng chưa bao giờ có một trận thua nào lên tới cách biệt 10 bàn. Một số trận thua lớn nhất trong lịch sử World Cup bao gồm Hungary thắng El Salvador 10-1 vào năm 1982, cùng các trận thắng 9-0 của Nam Tư trước Zaire (1974) và Hungary trước Hàn Quốc (1954).

Michael Olise, cầu thủ ghi lập cú đúp ở trận Bayern đè bẹp Auckland City, lắc đầu và cười sau khi liên tiếp sút tung lưới đối thủ. Phản ứng của ngôi sao người Pháp cho thấy sự chênh lệch quá lớn giữa hai đội, từ kỹ thuật, thể lực lẫn danh tiếng.

Auckland City là đội bóng không chuyên, phần lớn cầu thủ xem bóng đá là nghề tay trái. Các thành viên của CLB này được cho là đã xin nghỉ phép năm và tự bỏ tiền túi để sang Mỹ tham dự Club World Cup. Chuyến du đấu đáng nhớ tại Mỹ có thể tiêu tốn trọn tiền lương cả năm của một vài thành viên Auckland City.

Chiến thắng trước Auckland City giúp Bayern tạm dẫn đầu bảng C Club World Cup. Hai đối thủ còn lại ở bảng này là Benfica và Boca Juniors.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.