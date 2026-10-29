Bayern hủy diệt đối thủ với tỷ số 6-1

|
Bayern dễ dàng đi tiếp ở Cúp quốc gia Đức. Ảnh: Reuters,
Dù cất Harry Kane trên băng ghế dự bị, Bayern Munich vẫn dễ dàng áp đặt thế trận áp đảo. Ngay phút thứ 10, Ismael Saibari bứt tốc rồi chuyền dọn cỗ để Michael Olise đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số.
Bất ngờ xảy ra khi Mateusz Zukowski quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách ở phút 15 bằng pha solo đẹp mắt. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội hạng hai làm được. Saibari nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn cho "Hùm xám" chỉ 6 phút sau đó bằng cú dứt điểm tinh tế qua đầu thủ thành Dominik Reimann.
Thắng lợi giòn giã tại Cúp quốc gia Đức tạo bước chạy đà hoàn hảo cho Bayern Munich trước thềm trận đại chiến với Dortmund thuộc vòng 8 Bundesliga diễn ra vào ngày 1/11.
Hiểu bóng đá Đức từ gốc rễ
Tor! The Story of German Football là tác phẩm kinh điển tái hiện lịch sử bóng đá Đức từ thời sơ khai cho đến thời kỳ hiện đại. Không chỉ kể về những chiến thắng lớn như World Cup 1954 hay sự ra đời của Bundesliga, Tor! còn hé lộ những câu chuyện hậu trường, văn hóa và chính trị ảnh hưởng đến sự phát triển bóng đá ở Đức.