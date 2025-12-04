Bầu trời TP.HCM tối sầm, mưa lớn diện rộng từ sáng sớm

Từ đêm 3/12 sáng 4/12, nhiều nơi ở TP.HCM xuất hiện mưa kèm gió lạnh. Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa diện rộng tại TPHCM vào sáng 4/12. Ảnh: Tiền Phong

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm 4/12, bầu trời TPHCM âm u, mây dông hình thành và gây mưa diện rộng.

Lúc 6h30, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ vực phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long, Tân Phước, Tân Hải, Phú Mỹ, Nhuận Đức… Cùng với đó là các xã: Phước Hải, Phước Thắng, Long Hải, Long Điền, Long Sơn, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Thạnh An, Bình Trung, Bình Châu, Châu Pha, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Hòa Hội, Bình Tiến, Ngãi Giao, Bình Giã, Bình Thắng, Hòa Hiệp, Phú Lâm, Kim Long, Bàu Lâm, Châu Đức, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, Củ Chi, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Thường Tân, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bình Cơ, Phước Hòa, Phú Giáo, Phước Vĩnh, Phước Thành, Bến Cát, Minh Thạnh.

Vùng biển mây di chuyển theo hướng đông đi sang tây.

Trong khoảng 2 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông, sét cho toàn bộ các khu vực trên, sau đó mưa dông có xu hướng mở rộng sang phường Thới Hòa, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Vĩnh Tân, xã An Long, Bàu Bàng, Trừ Văn Thố, phường Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, Khu phố 25 Phường An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái, phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, xã Nhà Bè, khu công nghiệp Hiệp Phước xã Hiệp Phước, xã Bình Khánh, ấp Long Thạnh xã Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An...

Mưa dông tiếp tục mở rộng sang các khu vực lân cận khác thuộc TPHCM.

Ảnh mây vệ tinh khu vực TPHCM. Ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Lượng mưa phổ biến từ 15-45 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s) làm gẫy đổ cây, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người, mưa lớn gây ngập úng cục bộ nơi trũng thấp.

Về nguyên nhân gây mưa, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết thời tiết khu vực TPHCM có mưa do ảnh hưởng bởi gió mùa đông bắc tạo nhiễu động gió đông yếu trên cao.

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết TPHCM hôm nay (4/12) nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 29-31 độ C.

