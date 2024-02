Bắt 'thiếu gia' trộm cắp hàng hiệu trị giá hơn 3 tỷ đồng ở TP.HCM

Đối tượng Phan Văn Chiến thừa nhận trộm cắp các món hàng hiệu trị giá hơn 3 tỷ đồng ở trung tâm thương mại để mang về sử dụng thỏa mãn đam mê và bán lại.

Ngày 29/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Phan Văn Chiến (32 tuổi, ngụ quận 7) về tội “Trộm cắp tài sản”. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Cuối tháng 1 vừa qua, Công an phường Bến Nghé (quận 1) liên tiếp nhận được trình báo về việc mất trộm tài sản giá trị lớn xảy ra tại cửa hàng trang sức Tiffany & Co. và cửa hàng thời trang Hermes cùng ở trung tâm thương mại số 171 đường Đồng Khởi.

Đối tượng Phan Văn Chiến bị camera an ninh ghi lại hành vi trộm cắp.

Vì vậy, Công an phường Bến Nghé phối hợp cùng Công an quận 1 để điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định vụ trộm tại 2 cửa hàng trên do một đối tượng gây ra.

Qua truy xét, công an bắt giữ nghi can Phan Văn Chiến. Bước đầu đối tượng Chiến thừa nhận hành vi trộm cắp.

Cụ thể, tối 21/1, Chiến đóng vai khách hàng đến cửa hàng Tiffany & Co. để hỏi mua trang sức. Qua trò chuyện biết khách hàng cần mua trang sức đắt tiền, nên nữ nhân viên đưa Chiến vào phòng VIP để tư vấn.

Lợi dụng lúc nữ nhân viên mất cảnh giác, đi lại để tìm đồ giới thiệu, Chiến đã trộm 3 vòng kim loại nhãn hiệu Tiffany & Co. gồm: 2 vòng kim loại màu trắng có đính hạt, 1 vòng kim loại màu vàng có đính hạt; tổng giá trị khoảng 2,6 tỷ đồng .

Phan Văn Chiến giao nộp tài sản trộm cắp. Ảnh: CACC.

Chiến bỏ số tài sản trên vào túi giấy màu cam mang theo, rồi giả vờ nghe điện thoại và tẩu thoát ra ngoài.

Tiếp đó, tối 24/1, Chiến tới cửa hàng thời trang Hermes, tiếp tục đóng vai khách hàng am hiểu hàng hiệu, nên được nữ nhân viên nhiệt tình giới thiệu.

Bằng thủ đoạn tương tự vụ trộm trước, Chiến đã lấy trộm 2 bóp cầm tay nam hiệu Kelly Depeches 25, một ví đựng thẻ hiệu Calvi Duo Compact Moka Laiton Palladie màu cam; tổng giá trị là 450 triệu đồng.

Khi bị bắt giữ, Chiến đã giao nộp số tài sản trộm được. Chiến khai trước đây là "thiếu gia" trong gia đình giàu có, đã quen xài hàng hiệu đắt tiền. Tuy nhiên, gần 10 năm trước gia đình phá sản, bản thân Chiến hiện giờ không có nghề nghiệp ổn định.

Do đó, Chiến nghĩ ra chiêu thức đóng giả khách hàng sành điệu để trộm hàng hiệu tại các cửa hàng cao cấp. Với tài sản trộm được, Chiến giữ lại sử dụng để thỏa đam mê hàng hiệu và khi được giá sẽ bán lại cho người khác.

Hiện tại, công an mở rộng điều tra vụ án.