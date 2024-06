Bắt thêm một chủ tịch xã ở Thái Bình liên quan doanh nhân La 'điên'

Bắt giam trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

0

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hà Huy Dũng (Trưởng khoa Điều trị bắt buộc) về tội "Nhận hối lộ".