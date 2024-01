Bắt tạm giam phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái Ngô Quốc Trưởng.

Ngày 4/1, thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Ngô Quốc Trưởng (SN 1975) và Đoàn Việt Hưng (SN 1971) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo nhà chức trách, ông Trưởng là Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái; ông Hưng là thanh tra viên, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái.

Bị can Ngô Quốc Trưởng (áo đen, bên trái) và bị can Đoàn Việt Hưng. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra xác định 2 bị can trên thực hiện hành vi phạm tội từ năm 2017 đến năm 2021, khi đó bị can Ngô Quốc Trưởng giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái, còn bị can Đoàn Việt Hưng là kế toán Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái.

Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái theo dõi, chỉ đạo.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan.

Đồng thời, cơ quan chức năng triệt để thu hồi toàn bộ số tiền của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.